Составлен список самых популярных в России лекарств во время пандемии

В число лекарств, которые оказались самыми популярными в России во время пандемии коронавируса, попали антибиотики цефтриаксон и азитромицин, а также парацетамол. Такие данные представил Центр развития перспективных технологий со ссылкой на данные системы маркировки "Честный знак".

"Самым популярным и продаваемым лекарственным средством в период пандемии по количеству проданных упаковок стал цефтриаксон, россияне приобрели с августа 2020 года 32 миллиона упаковок", — приводит РИА "Новости" сообщение ЦРПТ.

Парацетамол оказался на втором месте. Был продан 31 миллион упаковок этого препарата. Занявшего третье место по популярности азитромицина купили 12 миллионов упаковок.

В первую десятку по спросу среди населения также попали арбидол, дексаметазон, амоксиклав, цефотаксим, амоксициллин и эликвис, левофлоксацин.