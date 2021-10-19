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Составлен список самых популярных в России лекарств во время пандемии

Лидером оказался антибиотик, которого граждане купили в объёме более 30 миллионов упаковок.

18 октября, 22:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В число лекарств, которые оказались самыми популярными в России во время пандемии коронавируса, попали антибиотики цефтриаксон и азитромицин, а также парацетамол. Такие данные представил Центр развития перспективных технологий со ссылкой на данные системы маркировки "Честный знак".

"Самым популярным и продаваемым лекарственным средством в период пандемии по количеству проданных упаковок стал цефтриаксон, россияне приобрели с августа 2020 года 32 миллиона упаковок", — приводит РИА "Новости" сообщение ЦРПТ.

Парацетамол оказался на втором месте. Был продан 31 миллион упаковок этого препарата. Занявшего третье место по популярности азитромицина купили 12 миллионов упаковок.

В первую десятку по спросу среди населения также попали арбидол, дексаметазон, амоксиклав, цефотаксим, амоксициллин и эликвис, левофлоксацин.

Лайф рассказывал, что год назад в России из-за пандемии коронавируса упростили систему маркировки лекарств. Это было сделано для обеспечения населения необходимыми медикаментами.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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