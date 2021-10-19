В России решили попробовать иначе считать доходы граждан
Например, учитывать оказанную социальную помощь, в том числе в натуральном виде.
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Росстат решил опробовать новую методику подсчёта доходов граждан. Для этого ведомство разместило на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы. Предполагается, что новый способ позволит охватить те группы населения, которые недостаточно представлены в нынешних отчётах.
Как пишет РБК, речь идёт о многодетных семьях, пенсионерах, группах людей с очень высокими или очень низкими доходами, студенческих домохозяйствах.
"Мы планируем оценивать малые группы, информация о которых в силу разных причин не представлена. Это могут быть группы с высокими доходами или люди с ограниченными возможностями. Но в первую очередь речь идёт о семьях с детьми и людях старшего возраста", — отметили в пресс-службе Росстата.
Примечательно, что при подсчёте будут учитываться доходы в натуральном виде. Например, это молочная кухня для матерей или средства технической реабилитации для инвалидов. Также планируется учитывать финансовые активы.
Лайф напоминает, что президент России Владимир Путин призывал свести до минимума уровень бедности. Об этой задаче глава государства заявлял в сентябре на встрече по видеосвязи с руководством политических партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва.
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