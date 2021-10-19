В России решили попробовать иначе считать доходы граждан

Росстат решил опробовать новую методику подсчёта доходов граждан. Для этого ведомство разместило на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы. Предполагается, что новый способ позволит охватить те группы населения, которые недостаточно представлены в нынешних отчётах.

Как пишет РБК, речь идёт о многодетных семьях, пенсионерах, группах людей с очень высокими или очень низкими доходами, студенческих домохозяйствах.

"Мы планируем оценивать малые группы, информация о которых в силу разных причин не представлена. Это могут быть группы с высокими доходами или люди с ограниченными возможностями. Но в первую очередь речь идёт о семьях с детьми и людях старшего возраста", — отметили в пресс-службе Росстата.

Примечательно, что при подсчёте будут учитываться доходы в натуральном виде. Например, это молочная кухня для матерей или средства технической реабилитации для инвалидов. Также планируется учитывать финансовые активы.