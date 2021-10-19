Дипломат призвал Украину и Грузию отказаться от "созданной ими искажённой реальности"

Украина и Грузия смогут вести диалог с Москвой, только если откажутся от искажения реальности, заявил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

"Призываем власти Украины, Грузии и наших западных партнёров отказаться от созданной ими же искажённой реальности, взглянуть на существующие проблемы беспристрастно, трезво и объективно", — цитирует Белоусова ТАСС.

Дипломат добавил, что это позволит вести диалог для поиска решений имеющихся проблем, которые угрожают стать болевыми точками в международных отношениях. Также Белоусов указал на то, что с убеждённостью партнёров в их абсолютной правоте вряд ли можно рассчитывать "на сколько-нибудь конструктивный диалог по тем острым вопросам, которые являются поводом для антироссийских выпадов".