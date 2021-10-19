Минфин посоветовал Белому дому вводить санкции более избирательно
В ведомстве отмечают новую проблему для такого давления со стороны США — появление криптовалют.
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Министерство финансов США советует администрации президента Джо Байдена вводить санкции более избирательно. Об этом говорится в докладе ведомства, посвящённом обзору санкционной политики Вашингтона за последние годы.
Авторы документа отмечают, что при введении санкций нужно учитывать, "содействует ли это достижению чётких политических целей в рамках более широкой стратегии". А также анализировать, станут ли санкции "верным инструментом в данных обстоятельствах".
Говорится в докладе и о новой угрозе для самого механизма американских санкций — появлении криптовалют. Как отмечается, посредством их можно скрывать международные переводы. Деньги в таком случае идут мимо "традиционной финансовой системы, основанной на применении доллара".
Ранее Лайф рассказывал, что в Совфеде назвали циничным подходом очередной призыв США к санкциям против РФ. С такой идеей выступили американские парламентарии.
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