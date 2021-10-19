Минфин посоветовал Белому дому вводить санкции более избирательно

Министерство финансов США советует администрации президента Джо Байдена вводить санкции более избирательно. Об этом говорится в докладе ведомства, посвящённом обзору санкционной политики Вашингтона за последние годы.

Авторы документа отмечают, что при введении санкций нужно учитывать, "содействует ли это достижению чётких политических целей в рамках более широкой стратегии". А также анализировать, станут ли санкции "верным инструментом в данных обстоятельствах".

Говорится в докладе и о новой угрозе для самого механизма американских санкций — появлении криптовалют. Как отмечается, посредством их можно скрывать международные переводы. Деньги в таком случае идут мимо "традиционной финансовой системы, основанной на применении доллара".