Учёные выяснили, что икота может быть симптомом смертельно опасного заболевания

Очень частая икота может оказаться симптомом рака пищевода. Выживаемость при этом диагнозе составляет 90%, но при условии, что онкология обнаружится на первой стадии, предупреждают учёные.

Как пишет Express, икота, как правило, возникает из-за чрезмерно быстрого приёма пищи, слишком большого количества еды или употребления алкоголя. Однако в ряде случаев этот симптом сигнализирует о возникновении рака пищевода.

"Могут появиться признаки рака, если ваш желудок перестанет работать должным образом и вы заметите, что он раздулся без видимой причины", — приводит издание слова доктора Хуссейна Абдеха.

Он отметил, что постоянная икота, то есть приступы, которые длятся десятки часов, требует незамедлительного обращения в больницу.