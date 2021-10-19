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Учёные выяснили, что икота может быть симптомом смертельно опасного заболевания

Если приступы длятся очень долго, нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

18 октября, 23:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Очень частая икота может оказаться симптомом рака пищевода. Выживаемость при этом диагнозе составляет 90%, но при условии, что онкология обнаружится на первой стадии, предупреждают учёные.

Как пишет Express, икота, как правило, возникает из-за чрезмерно быстрого приёма пищи, слишком большого количества еды или употребления алкоголя. Однако в ряде случаев этот симптом сигнализирует о возникновении рака пищевода.

"Могут появиться признаки рака, если ваш желудок перестанет работать должным образом и вы заметите, что он раздулся без видимой причины", — приводит издание слова доктора Хуссейна Абдеха.

Он отметил, что постоянная икота, то есть приступы, которые длятся десятки часов, требует незамедлительного обращения в больницу.

Медики перечислили симптомы начальной стадии рака желудка

Медики перечислили симптомы начальной стадии рака желудка

А ранее Лайф рассказывал, что онколог назвал признаки рака желудка на ранней стадии. Врач порекомендовал людям старше 45 лет пройти онкоскрининг.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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