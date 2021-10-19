Банкир рассказал, когда можно взять кредит со сниженным процентом

В канун летних отпусков и новогодних праздников банки могут объявлять специальные условия, которые позволяют снизить кредитный процент. Об этом рассказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам одного из крупнейших российских банков — Андрей Спиваков.

"Каждый банк в своё предложение закладывает стоимость риска. Однако в зависимости от сезона — в канун летних отпусков или новогодних праздников — могут появляться специальные скидки, когда банки, жертвуя своей прибылью, стараются привлечь больше новых клиентов", — объяснил Спиваков в беседе с агентством "Прайм".

Он подчеркнул, что как такового идеального периода для получения кредита не бывает: необходимо учитывать личные обстоятельства, уровень инфляции в стране и много других факторов. Специалист порекомендовал брать такую сумму, чтобы ежемесячные выплаты по займу не превышали 50% от дохода.

"Если они выше, растёт риск потери привычного уровня жизни или ухода в "просрочку". А уменьшить давление на бюджет можно в период снижения ставок на рынке с помощью рефинансирования", — заключил Спиваков.