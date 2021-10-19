НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Эрдоган заявил о зависимости мира от "горстки" победителей Второй мировой войны

Глава Турции призвал не игнорировать необходимость перемен, которые уже происходят во всех сферах, изменить архитектуру глобальной безопасности.

19 октября, 00:01
<p>Фото © <a href="https://www.tccb.gov.tr/en/news/542/130983/-we-will-continue-to-stand-by-angola-on-its-development-journey-" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба президента Турции</a></p>

Фото © Пресс-служба президента Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страны — победители во Второй мировой войне не должны решать одни судьбу всего человечества. Выступая в парламенте Анголы в ходе официального визита в африканскую страну, он заявил, что Анкара ведёт борьбу с несправедливостью в политической системе мира.

"Мы утверждаем, что судьба человечества не может и не должна быть брошена на милость горстки стран — победителей во Второй мировой войне", — цитирует слова Эрдогана пресс-служба президента Турции.

Эрдоган отметил, что мир меняется практически во всех сферах жизни, радикальные преобразования претерпевают дипломатия, торговля и международные отношения. И на этом фоне более не актуальна прежняя архитектура глобальной безопасности. Глава Турции подчеркнул, что игнорирование необходимости перемен несправедливо по отношению к Африке и таким сильным странам континента, как Ангола.

Эрдоган признался в желании "загнать в угол" постоянных членов СБ ООН

Эрдоган признался в желании "загнать в угол" постоянных членов СБ ООН

Ранее Лайф сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров призвал включить в состав Совбеза ООН страны Африки и Азии. Он напомнил о том, что президент России Владимир Путин предложил созвать саммит лидеров СБ.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1