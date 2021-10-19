Эрдоган заявил о зависимости мира от "горстки" победителей Второй мировой войны
Глава Турции призвал не игнорировать необходимость перемен, которые уже происходят во всех сферах, изменить архитектуру глобальной безопасности.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страны — победители во Второй мировой войне не должны решать одни судьбу всего человечества. Выступая в парламенте Анголы в ходе официального визита в африканскую страну, он заявил, что Анкара ведёт борьбу с несправедливостью в политической системе мира.
"Мы утверждаем, что судьба человечества не может и не должна быть брошена на милость горстки стран — победителей во Второй мировой войне", — цитирует слова Эрдогана пресс-служба президента Турции.
Эрдоган отметил, что мир меняется практически во всех сферах жизни, радикальные преобразования претерпевают дипломатия, торговля и международные отношения. И на этом фоне более не актуальна прежняя архитектура глобальной безопасности. Глава Турции подчеркнул, что игнорирование необходимости перемен несправедливо по отношению к Африке и таким сильным странам континента, как Ангола.
Ранее Лайф сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров призвал включить в состав Совбеза ООН страны Африки и Азии. Он напомнил о том, что президент России Владимир Путин предложил созвать саммит лидеров СБ.
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