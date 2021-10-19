Эрдоган заявил о зависимости мира от "горстки" победителей Второй мировой войны

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страны — победители во Второй мировой войне не должны решать одни судьбу всего человечества. Выступая в парламенте Анголы в ходе официального визита в африканскую страну, он заявил, что Анкара ведёт борьбу с несправедливостью в политической системе мира.

"Мы утверждаем, что судьба человечества не может и не должна быть брошена на милость горстки стран — победителей во Второй мировой войне", — цитирует слова Эрдогана пресс-служба президента Турции.

Эрдоган отметил, что мир меняется практически во всех сферах жизни, радикальные преобразования претерпевают дипломатия, торговля и международные отношения. И на этом фоне более не актуальна прежняя архитектура глобальной безопасности. Глава Турции подчеркнул, что игнорирование необходимости перемен несправедливо по отношению к Африке и таким сильным странам континента, как Ангола.