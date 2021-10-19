На Камчатке расширили обязательную вакцинацию от ковида
На фоне рекордного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией новые ограничения вводит один регион за другим.
Фото © Агентство "Москва" \ Кирилл Зыков
В Камчатском крае из-за недостаточного охвата населения вакцинацией решено сделать её обязательной для новых категорий жителей. Теперь такая мера применена к работникам таких отраслей как пищевая промышленность, строительство и других.
"Постановляю дополнить подпункт 1.1 пункта 1)об обязательно вакцинации отдельных групп населения. — Прим. ред.) абзацами следующего содержания: пищевой промышленности, строительства, физической культуры и спорта, промышленных предприятий", — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю.
Пока в регионе привито лишь около 91 тысячи человек. Это примерно 46% от общего плана вакцинации. Обязательная вакцинация в крае ранее была введена для вахтовых рабочих.
Лайф сообщал, что из-за сложной ситуации с ковидом многие регионы России уже приняли решение об обязательной вакцинации ряда жителей. В большинстве случаев эта мера коснётся госслужащих, сотрудников сферы образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг, общепита, ЖКХ и энергетики. Кроме того, некоторые субъекты вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест.
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