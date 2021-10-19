На Камчатке расширили обязательную вакцинацию от ковида

В Камчатском крае из-за недостаточного охвата населения вакцинацией решено сделать её обязательной для новых категорий жителей. Теперь такая мера применена к работникам таких отраслей как пищевая промышленность, строительство и других.

"Постановляю дополнить подпункт 1.1 пункта 1)об обязательно вакцинации отдельных групп населения. — Прим. ред.) абзацами следующего содержания: пищевой промышленности, строительства, физической культуры и спорта, промышленных предприятий", — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю.

Пока в регионе привито лишь около 91 тысячи человек. Это примерно 46% от общего плана вакцинации. Обязательная вакцинация в крае ранее была введена для вахтовых рабочих.