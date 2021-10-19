Врач рассказал, как правильно привиться сразу от гриппа и ковида

Распространение сезонных вирусных инфекций этой осенью совпало с ростом числа случаев заражения CoViD-19.

Если у человека нет иммунной защиты ни от коронавирусной инфекции, ни от гриппа, то в первую очередь стоит вакцинироваться против первого из этих заболеваний. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Михаил Костинов.

"В этом случае отдаётся приоритет вакцинации против CoViD-19. То есть делается две дозы и через месяц после второй дозы делается прививка против гриппа", — уточнил Костинов в интервью радио Sputnik.

Если же человек уже болел ковидом или вакцинировался примерно полгода назад, то следует сделать прививку от гриппа, а спустя месяц пройти ревакцинацию от коронавируса, советует медик. Михаил Костинов подчёркивает, что одновременная вакцинация против коронавирусной инфекции и против гриппа пока не проводится.