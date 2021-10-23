"Краснодар" забил четыре гола "Нижнему Новгороду" и поднялся на третье место в чемпионате России

"Краснодар" на выезде разгромил "Нижний Новгород" в матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе краснодарцев по разу отличились Гжегож Крыховяк, Эдуард Сперцян, Александр Черников и Владимир Ильин. В концовке встречи окончательный результат установил защитник хозяев Кирилл Гоцук.

"Краснодар" набрал 21 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команду Виктора Гончаренко опережают только петербургский "Зенит" и московское "Динамо", у которых по 23 балла. "Нижний Новгород" с 14 очками остался на десятой позиции.