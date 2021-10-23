"Краснодар" забил четыре гола "Нижнему Новгороду" и поднялся на третье место в чемпионате России
В составе команды по разу отличились Гжегож Крыховяк, Эдуард Сперцян, Александр Черников и Владимир Ильин.
Фото © ФК "Краснодар"
"Краснодар" на выезде разгромил "Нижний Новгород" в матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
В составе краснодарцев по разу отличились Гжегож Крыховяк, Эдуард Сперцян, Александр Черников и Владимир Ильин. В концовке встречи окончательный результат установил защитник хозяев Кирилл Гоцук.
Ооочень симпатичный гол пяткой от Ильина. Мммммм 🤌🏻🤌🏻🤌🏻 pic.twitter.com/50bh88Qk6N— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 23, 2021
"Краснодар" набрал 21 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команду Виктора Гончаренко опережают только петербургский "Зенит" и московское "Динамо", у которых по 23 балла. "Нижний Новгород" с 14 очками остался на десятой позиции.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 12-й тур
"Нижний Новгород" — "Краснодар" — 1:4
Голы: Крыховяк 5' (0:1), Сперцян 56' (0:2), Черников 73' (0:3), Ильин 76' (0:4), Гоцук 83' (1:4)
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