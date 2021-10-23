Бывший нападающий "Барселоны", "Челси" и "Анжи" Самуэль Это'o рассказал, что ему в 2013 году хватило одной минуты, чтобы убедить бывшего владельца махачкалинского клуба Сулеймана Керимова приобрести Александра Кокорина. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Это правда, что я повлиял на трансфер Кокорина. Мне понадобилась всего одна минута, чтобы убедить Сулеймана Керимова его купить. Когда разговор идёт о большом молодом таланте, который может усилить команду, много времени не требуется. Это было легко. Когда я увидел Сашу, был удивлён его действиями. Сказал Керимову: "Этот парень должен быть у нас", — вспоминает Это'о.

Это'о является воспитанником академии мадридского "Реала". Наибольших успехов он добился в "Барселоне", в составе которой выиграл две Лиги чемпионов, стал трёхкратным чемпионом Испании, завоевал Кубок страны и два национальных Суперкубка.

В августе 2011 года Это'о подписал контракт с "Анжи" на три года. Всего он провёл за махачкалинский клуб 73 матча, забил 36 голов и сделал 16 результативных передач. В 2013 году нападающий стал бронзовым призёром чемпионата России. Также нападающий играл за "Мальорку", миланский "Интер", лондонский "Челси", "Эвертон", "Сампдорию" и сборную Камеруна, с которой выиграл два Кубка Африки и победил на Олимпиаде-2000 в Сиднее.

В сентябре 2019 года Это'о объявил о завершении спортивной карьеры. Сейчас он является послом Верховного комитета по проведению чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.