НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Теннисистка Александрова вышла в финал Кубка Кремля

В решающем матче турнира её соперницей станет Анетт Контавейт из Эстонии.

23 октября, 12:10
<p>Фото © Кубок Кремля</p>

Фото © Кубок Кремля

Российская теннисистка Екатерина Александрова в полуфинале Кубка Кремля победила Марию Саккари из Греции. Уступая со счётом 1:4 в первом сете, соперница нашей спортсменки отказалась от продолжения встречи.

А в финале Александрова сыграет с эстонкой Анетт Контавейт, одолевшей Маркету Вондроушову из Чехии (6:3, 6:4). Решающий матч турнира пройдёт в столичных "Лужниках" в воскресенье, 24 октября.

Для Александровой, занимающей 37-е место в рейтинге WTA, финал станет третьим в карьере. В октябре 2018 года она уступила в решающем матче в Линце итальянке Камиле Джорджи (3:6, 1:6), а в январе 2000-го в Шэньчжэне одолела Елену Рыбакину из Казахстана (6:2, 6:4).

Андрей Рублёв не смог защитить титул победителя Кубка Кремля, проиграв Маннарино

Андрей Рублёв не смог защитить титул победителя Кубка Кремля, проиграв Маннарино

В мужском одиночном разряде борьбу на Кубке Кремля продолжают два россиянина — Карен Хачанов и Аслан Карацев. Вечером в субботу они сыграют друг с другом в полуфинале.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1