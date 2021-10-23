Теннисистка Александрова вышла в финал Кубка Кремля

Российская теннисистка Екатерина Александрова в полуфинале Кубка Кремля победила Марию Саккари из Греции. Уступая со счётом 1:4 в первом сете, соперница нашей спортсменки отказалась от продолжения встречи.

А в финале Александрова сыграет с эстонкой Анетт Контавейт, одолевшей Маркету Вондроушову из Чехии (6:3, 6:4). Решающий матч турнира пройдёт в столичных "Лужниках" в воскресенье, 24 октября.

Для Александровой, занимающей 37-е место в рейтинге WTA, финал станет третьим в карьере. В октябре 2018 года она уступила в решающем матче в Линце итальянке Камиле Джорджи (3:6, 1:6), а в январе 2000-го в Шэньчжэне одолела Елену Рыбакину из Казахстана (6:2, 6:4).