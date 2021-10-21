Андрей Рублёв не смог защитить титул победителя Кубка Кремля, проиграв Маннарино
В матче второго круга, продолжавшемся два с половиной часа, он отдал сопернику четыре свои подачи.
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Российский теннисист Андрей Рублёв во втором круге Кубка Кремля проиграл Адриану Маннарино из Франции со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 3:6. Соревнования проходят в столичных "Лужниках".
Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. За это время Рублёв исполнил десять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи, четыре раза отдав сопернику свою подачу.
Рублёв был посеян на турнире под первым номером. Стартовый раунд он пропускал. Из россиян борьбу на Кубке Кремля продолжают Карен Хачанов и Аслан Карацев.
В прошлом году Кубок Кремля не проводился из-за коронавируса. В 2019 году Рублёв стал победителем турнира, победив в финале Маннарино (6:4, 6:0).
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