Андрей Рублёв не смог защитить титул победителя Кубка Кремля, проиграв Маннарино

Российский теннисист Андрей Рублёв во втором круге Кубка Кремля проиграл Адриану Маннарино из Франции со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 3:6. Соревнования проходят в столичных "Лужниках".

Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. За это время Рублёв исполнил десять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи, четыре раза отдав сопернику свою подачу.

Рублёв был посеян на турнире под первым номером. Стартовый раунд он пропускал. Из россиян борьбу на Кубке Кремля продолжают Карен Хачанов и Аслан Карацев.