Политик призвал изменить правила Australian Open, чтобы на турнире мог сыграть Джокович

Австралийский политик Мэтт Канаван выразил мнение, что организаторам турнира Australian Open необходимо изменить правила, согласно которым участие в нём смогут принять лишь дважды привитые спортсмены. Из-за него старт может пропустить лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович. Об этом сообщает Tennis365.

"Эти правила неверны. Я не говорю, что это должно быть правило для Новака. Оно должно действовать для всех, раз уж ты перенёс коронавирус и приобрёл естественный иммунитет", — заявил Канаван.