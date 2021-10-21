Политик призвал изменить правила Australian Open, чтобы на турнире мог сыграть Джокович
Ранее спортсмен признался, что может пропустить первый турнир Большого шлема в новом году из-за возможных ограничений.
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Австралийский политик Мэтт Канаван выразил мнение, что организаторам турнира Australian Open необходимо изменить правила, согласно которым участие в нём смогут принять лишь дважды привитые спортсмены. Из-за него старт может пропустить лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович. Об этом сообщает Tennis365.
"Эти правила неверны. Я не говорю, что это должно быть правило для Новака. Оно должно действовать для всех, раз уж ты перенёс коронавирус и приобрёл естественный иммунитет", — заявил Канаван.
Ранее сам Джокович заявил, что не знает, поедет ли он на Australian Open в 2022 году. Поводом для этого стали правила турнира, согласно которым участие в нём могут принять лишь те спортсмены, которые были дважды вакцинированы от коронавируса. Сам Джокович не намерен раскрывать, делал ли прививку или нет.
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