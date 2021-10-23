Призёра чемпионата мира по лёгкой атлетике застрелили в Эквадоре
Спортсмену, выступавшему в беге на короткие дистанции, было 32 года.
Фото © ТАСС / EPA / DIEGO AZUBEL
Бронзовый призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике в беге на 200 метров эквадорец Алекс Киньонес застрелен на родине в городе Гуаякиле. Об этом сообщает местное издание El Comercio.
Информацию об убийстве Киньонеса подтвердили в национальной полиции, а также в министерстве спорта Эквадора. Стрелявших в спортсмена пока найти не удалось.
Сообщается, что злоумышленники покинули место происшествия на белой машине марки Suzuki. Также на них была светоотражающая одежда, чтобы быть похожими на полицейских.
Киньонес является рекордсменом Эквадора в беге на 100, 200 и 400 метров. Помимо бронзы чемпионата мира в его активе есть два золота на первенстве Южной Америки в 2013 году.
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