Призёра чемпионата мира по лёгкой атлетике застрелили в Эквадоре

Бронзовый призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике в беге на 200 метров эквадорец Алекс Киньонес застрелен на родине в городе Гуаякиле. Об этом сообщает местное издание El Comercio.

Информацию об убийстве Киньонеса подтвердили в национальной полиции, а также в министерстве спорта Эквадора. Стрелявших в спортсмена пока найти не удалось.

Сообщается, что злоумышленники покинули место происшествия на белой машине марки Suzuki. Также на них была светоотражающая одежда, чтобы быть похожими на полицейских.