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Призёра чемпионата мира по лёгкой атлетике застрелили в Эквадоре

Спортсмену, выступавшему в беге на короткие дистанции, было 32 года.

23 октября, 11:19
<p>Фото © ТАСС / EPA / DIEGO AZUBEL</p>

Фото © ТАСС / EPA / DIEGO AZUBEL

Бронзовый призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике в беге на 200 метров эквадорец Алекс Киньонес застрелен на родине в городе Гуаякиле. Об этом сообщает местное издание El Comercio.

Информацию об убийстве Киньонеса подтвердили в национальной полиции, а также в министерстве спорта Эквадора. Стрелявших в спортсмена пока найти не удалось.

Сообщается, что злоумышленники покинули место происшествия на белой машине марки Suzuki. Также на них была светоотражающая одежда, чтобы быть похожими на полицейских.

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Киньонес является рекордсменом Эквадора в беге на 100, 200 и 400 метров. Помимо бронзы чемпионата мира в его активе есть два золота на первенстве Южной Америки в 2013 году.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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