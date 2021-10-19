Огромный военный парусник протаранил мост в Эквадоре. Видео © Twitter / Rafael Weiss

Военное учебное парусное судно Cisne Branco ("Белый лебедь") ВМС Бразилии врезалось в пешеходный мост, который соединяет город Гуаякиль с островом Сантай в Эквадоре.

Как сообщает издание Eluniverso, корабль должен был отправиться в колумбийскую Картахену, но команда по какой-то причине не справилась с сильным течением и парусник понесло на мост. Два буксира ничего не смогли сделать, и произошёл сильный удар. "Белый лебедь" выстоял, а вот одному из небольших судов-помощников повезло меньше: буксир опрокинулся и затонул.

Обошлось без погибших. Парусник теперь ожидает транспортировки в гавань, где его обследуют и отремонтируют.