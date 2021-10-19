Немного не рассчитали: Огромный военный парусник протаранил мост в Эквадоре
Само судно выстояло, а вот судьба прибывшего ему на помощь небольшого буксира оказалась печальной.
Огромный военный парусник протаранил мост в Эквадоре. Видео © Twitter / Rafael Weiss
Военное учебное парусное судно Cisne Branco ("Белый лебедь") ВМС Бразилии врезалось в пешеходный мост, который соединяет город Гуаякиль с островом Сантай в Эквадоре.
Как сообщает издание Eluniverso, корабль должен был отправиться в колумбийскую Картахену, но команда по какой-то причине не справилась с сильным течением и парусник понесло на мост. Два буксира ничего не смогли сделать, и произошёл сильный удар. "Белый лебедь" выстоял, а вот одному из небольших судов-помощников повезло меньше: буксир опрокинулся и затонул.
Обошлось без погибших. Парусник теперь ожидает транспортировки в гавань, где его обследуют и отремонтируют.
А ранее Лайф рассказывал о том, что в Бразилии при крушении катера во время шторма погибло шесть человек. На борту судна находился 21 пассажир, 14 из них удалось вытащить из воды.
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