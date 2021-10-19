Пропавших в Красноярском крае девочек нашли спящими в подъезде
Теперь сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних будут выяснять, почему они ушли из дома.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
В городе Дудинка в Красноярском крае найдены живыми и здоровыми две 11-летние девочки, которые пропали накануне. На их розыск были ориентированы сотрудники разных подразделений ГУ МВД РФ по региону. Нашли же беглянок спящими.
"В результате девочки были обнаружены сотрудниками уголовного розыска в подъезде одного из жилых домов города, где дети ночевали", — говорится в сообщении регионального главка.
Отмечается, что угрозы жизни и здоровью детей нет. Полицейские теперь выясняют, почему подростки покинули свои дома. Инцидентом занимается подразделение по делам несовершеннолетних.
Ранее Лайф рассказывал о трагических событиях в Вологде. Там нашли убитой 9-летнюю девочку, которая пропала 16 октября. Тело обнаружили в квартире женщины, которая уже успела уехать в Карелию. Там её и задержали.
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