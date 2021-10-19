Две 11-летние девочки пропали в Красноярском крае

В городе Дудинка на севере Красноярского края пропали две 11-летние девочки. Полиция начала их поиски. Об этом сообщили в Главном управлении МВД РФ по региону.

"Накануне вечером в дежурную часть полиции поступило сообщение от обеспокоенной женщины о том, что её 11-летняя падчерица не вернулась домой. Сотрудники ОВД выяснили, что девочка могла остаться ночевать у своей 11-летней подруги, однако, как оказалось, ребёнок тоже не ночевал дома", — говорится в сообщении ведомства.

К поискам уже подключены разные подразделения полиции — от участковых до сотрудников уголовного розыска. Сейчас изучается круг общения детей, проверяются места, где они могут находиться.

Обе девочки выглядят на свой возраст. Их рост около 120 сантиметров, волосы русые. Одна была одета в розовую куртку и розовую шапку, вторая — в зелёную куртку и зелёную шапку.