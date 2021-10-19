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Япония выразила КНДР протест из-за запуска баллистических ракет в её сторону

Премьер Страны восходящего солнца назвал произошедшее прискорбным. При его канцелярии созван кризисный штаб.

19 октября, 03:11
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Власти Японии выразили КНДР протест из-за пуска Северной Кореей двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщил заместитель главы кабмина Ёсихико Исодзаки.

"Такие запуски являются нарушением резолюций Совбеза ООН. Это крайне прискорбно", — добавил Исодзаки.

Сам премьер Фумио Кисида же ранее подтвердил, что были запущены, по предварительным данным, две баллистические ракеты. О каком-либо ущербе рыболовным судам в Японском море не сообщалось. Токио распространял предупреждение о возможности падения обломков ракет.

Власти Японии анализируют всю имеющуюся информацию. Данные о типе ракет и районе их падения пока не приводятся. При канцелярии японского премьера созван кризисный штаб.

В свою очередь, южнокорейский Комитет начальников штабов ранее сообщал, что якобы была запущена только одна ракета. Стартовала она из точки недалеко от города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо.

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Ранее Лайф сообщал о том, что 29 сентября КНДР заявила об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Они состоялись на одном из полигонов на севере страны. А затем в стране провели испытания ещё и зенитной ракеты.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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