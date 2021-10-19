Зритель погиб во время концерта американской рок-группы Phish
Ещё двое отделались травмами. Музыканты о случившемся не знали вплоть до окончания выступления.
Фото © phish.com
Фанат американской рок-группы Phish погиб во время концерта в Сан-Франциско. Предположительно, мужчина упал с верхнего уровня стадиона, где проходило мероприятие. Ещё два человека пострадали.
Как сообщает газета San Francisco Chronicle со ссылкой на городскую полицию, у упавшего с высоты были тяжёлые травмы, врачи не смогли его спасти. Очевидцы также рассказали газете Mercury News, что по счастливой случайности он не задел других зрителей, хотя весь ряд был заполнен. Спустя 45 минут после трагического происшествия офицерам сообщили о ещё одном инциденте. Другой мужчина там же упал с высоты, задев ещё одного. Обоих доставили в больницу с лёгкими травмами. Сами исполнители вплоть до окончания концерта ничего о случившемся не знали.
Как сообщал Лайф ранее, в Калифорнии участники рэп-концерта устроили перестрелку, двое погибли. Некоторые злоумышленники получили ранения. Они попытались скрыться с места происшествия на машинах, но были задержаны.
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