Зритель погиб во время концерта американской рок-группы Phish

Как сообщает газета San Francisco Chronicle со ссылкой на городскую полицию, у упавшего с высоты были тяжёлые травмы, врачи не смогли его спасти. Очевидцы также рассказали газете Mercury News, что по счастливой случайности он не задел других зрителей, хотя весь ряд был заполнен. Спустя 45 минут после трагического происшествия офицерам сообщили о ещё одном инциденте. Другой мужчина там же упал с высоты, задев ещё одного. Обоих доставили в больницу с лёгкими травмами. Сами исполнители вплоть до окончания концерта ничего о случившемся не знали.