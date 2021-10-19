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Бывший президент "Барселоны" рассказал об отказе клуба от подписания Мбаппе

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в €160 млн.

19 октября, 01:55
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/k.mbappe/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">k.mbappe</a></p>

Фото © Instagram / k.mbappe

Футбольный клуб "Барселона" имел возможность подписать контракт с форвардом "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе в 2017 году, но отказался от этого. Об этом заявил бывший президент клуба Жозеп Мария Бартомеу.

"Имя Мбаппе было на столе для подписания, но тренеры предпочли Дембеле", сказал он в эфире телеканала Esport3.

Бартомеу также высказался об уходе Месси из каталонского клуба. По его мнению, это не стало проблемой для команды.

"Летом 2020 года я изо всех сил пытался удержать его. Теперь ему пришлось уйти. Я не мог позволить Месси перейти к сопернику в Лиге чемпионов. Это отличается от случая с Неймаром, Фигу или Ривалдо", сказал Бартомеу.

Самый дорогой футболист мира Мбаппе заявил о готовности уйти из сборной Франции

Самый дорогой футболист мира Мбаппе заявил о готовности уйти из сборной Франции

Ранее Лайф рассказывал, что, по словам Мбаппе, он летом просил "Пари Сен-Жермен" отпустить его и позволить перейти в другую команду. Форвард выступает за столичный французский клуб с сентября 2017 года. В его составе Мбаппе провёл 182 матча во всех турнирах, забил 136 голов и сделал 66 результативных передач.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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