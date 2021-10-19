Бывший президент "Барселоны" рассказал об отказе клуба от подписания Мбаппе

Футбольный клуб "Барселона" имел возможность подписать контракт с форвардом "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе в 2017 году, но отказался от этого. Об этом заявил бывший президент клуба Жозеп Мария Бартомеу.

"Имя Мбаппе было на столе для подписания, но тренеры предпочли Дембеле", — сказал он в эфире телеканала Esport3.

Бартомеу также высказался об уходе Месси из каталонского клуба. По его мнению, это не стало проблемой для команды.

"Летом 2020 года я изо всех сил пытался удержать его. Теперь ему пришлось уйти. Я не мог позволить Месси перейти к сопернику в Лиге чемпионов. Это отличается от случая с Неймаром, Фигу или Ривалдо", — сказал Бартомеу.