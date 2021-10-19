Бывший президент "Барселоны" рассказал об отказе клуба от подписания Мбаппе
По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в €160 млн.
Фото © Instagram / k.mbappe
Футбольный клуб "Барселона" имел возможность подписать контракт с форвардом "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе в 2017 году, но отказался от этого. Об этом заявил бывший президент клуба Жозеп Мария Бартомеу.
"Имя Мбаппе было на столе для подписания, но тренеры предпочли Дембеле", — сказал он в эфире телеканала Esport3.
Бартомеу также высказался об уходе Месси из каталонского клуба. По его мнению, это не стало проблемой для команды.
"Летом 2020 года я изо всех сил пытался удержать его. Теперь ему пришлось уйти. Я не мог позволить Месси перейти к сопернику в Лиге чемпионов. Это отличается от случая с Неймаром, Фигу или Ривалдо", — сказал Бартомеу.
Ранее Лайф рассказывал, что, по словам Мбаппе, он летом просил "Пари Сен-Жермен" отпустить его и позволить перейти в другую команду. Форвард выступает за столичный французский клуб с сентября 2017 года. В его составе Мбаппе провёл 182 матча во всех турнирах, забил 136 голов и сделал 66 результативных передач.
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