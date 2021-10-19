НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Коронавирус
Владимир Путин
Катастрофа L-410 в Татарстане
Происшествия
ДТП с Собчак
Спорт
Армия
История
Личные финансы
Политика
В мире
Технологии
Криминал
Шоубиз
Тем временем:

Мотоцикл, грузовик и четыре легковушки столкнулись на МКАД

Подмосковный полицейский едва не застрелил девушку, спасая от "домогательств" алабая

Пострадавший в школе под Пермью ходил вместе с открывшим огонь в кружок "Стрелок"

Мать открывшего стрельбу в школе под Пермью знала о досаждавшей сыну однокласснице

Пермский шестиклассник заявил, что открыть стрельбу в школе ему "посоветовали голоса"

Стали известны подробности стрельбы в школе под Пермью

Опубликованы фото школы в Пермском крае, где ученик открыл стрельбу

Момент смертоносного падения крыши на людей на Сахалине попал на видео

Погибшие в Албании россияне планировали устроить свадьбу после отпуска

Устроивший резню в Якутии пациент разозлился из-за проигрыша в карты

Пассажирский трап въехал в здание терминала аэропорта "Шереметьево"

18 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и "газелью" в Нижнем Новгороде

После бунта в колонии во Владикавказе особо опасных заключённых отправили в Дагестан

Чемпионка мира теряет позиции: Почему Анне Щербаковой будет тяжело попасть на Олимпиаду

В женском одиночном катании перед Олимпиадой в Пекине складывается невероятная ситуация. Из-за высочайшей конкуренции в сборной России Игры может пропустить сильнейшая фигуристка прошлого сезона.

18 октября, 21:40
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Мы уже успели привыкнуть, что фигуристки каждый год сменяют друг друга на вершине Олимпа. Программы становятся всё сложнее, и сохранить лидерство более чем на один сезон представляется практически невозможным. Это ещё хорошо, что все перестановки происходят исключительно с участием наших спортсменок, иначе было бы совсем грустно.

Казалось бы, только недавно Евгению Медведеву на вершине сменила Алина Загитова, затем пришло время Алёны Косторной, а в прошлом сезоне не было равных Анне Щербаковой. Как будет развиваться ситуация с приближением Олимпиады в Пекине, пока сказать сложно, но уже сейчас можно констатировать, что борьба за три путёвки на Игры от России достигла космического уровня. Не исключено, что Щербакова — действующая чемпионка мира — на соревнования в Китай отобраться не сможет.

Досадная травма после триумфального сезона

В прошлом сезоне Анна в великолепном стиле выиграла чемпионат России в Челябинске, а затем завоевала золотую медаль и на ЧМ в Стокгольме. При этом на национальном первенстве Щербакова и вовсе совершила настоящий подвиг. Из-за высокой температуры все вокруг советовали ей сняться и не мучить себя, но фигуристка собралась и выдала в произвольной программе прокат всей жизни — без единой помарки, с чисто исполненными четверными лутцем и флипом.

Звезда родилась: Как 14-летняя ученица Тутберидзе переписывает историю фигурного катания

Звезда родилась: Как 14-летняя ученица Тутберидзе переписывает историю фигурного катания

Летом с 17-летней россиянкой произошла крайне неприятная история. Она сломала палец на ноге и вынуждена была пропустить значительную часть предсезонной подготовки. Свою травму Щербакова называет глупым стечением обстоятельств. Она не уточняет, как именно получила повреждение, но говорит, что дело было не на тренировке.

Аня просто отстала ото всех на два месяца в подготовке, она не каталась. Месяц отдыха, неделя тренировок — и полтора месяца отдыха. Понятное дело, было очень сложно набирать форму. Было не так много времени, — рассказывал хореограф и тренер фигуристки Даниил Глейхенгауз.

Повелительница бури и роковая красавица

Кроме всего прочего, Щербакова и её наставники во главе с Этери Тутберидзе решились перед олимпийским сезоном на очень смелый эксперимент. Ранее Анна выступала на соревнованиях с невероятно нежными и трогательными программами. Именно своей лиричностью она покорила не только болельщиков, но и судей. Идти на коренные изменения перед главным стартом четырёхлетия было невероятно рискованно, но юная спортсменка решила принять вызов.

Звезда в шоке: Как Загитова сначала устроила скандал и обещала всех "засудить", а позже пожаловалась на хейт

Звезда в шоке: Как Загитова сначала устроила скандал и обещала всех "засудить", а позже пожаловалась на хейт

В новых программах на смену лиричности пришли задор и дерзость. В коротком прокате Щербакова под произведение молодого российского композитора Кирилла Рихтера The Songs of Distant Earth воплощает образ повелительницы бури, пытаясь передать магию Востока. В произвольной программе фигуристка примеряет на себя доселе непривычный ей образ роковой красавицы, выступая под саундтрек Игоря Корнелюка из сериала "Мастер и Маргарита".

В этой программе вижу большой потенциал, мне очень нравится то, как получается, и то, что должно быть. Это история Мастера и Маргариты, мне очень нравится бал Сатаны, где нужно показать смену настроения, образа. Добро там побеждает, как говорит Даниил Маркович (Глейхенгауз. — Прим. Лайфа). Очень нравится задумка, хочется, чтобы она выглядела так, как я её чувствую, — отмечает спортсменка.

Волнение вызывал и тот факт, что с декабрьского чемпионата России Щербакова на соревнованиях не исполнила ни одного чистого четверного прыжка. Эти сложнейшие элементы у россиянки не получались ни на чемпионате мира в Стокгольме, ни на командном первенстве планеты в японской Осаке, ни на контрольных прокатах в Челябинске.

Венгерский провал

На прошлой неделе Щербакова дебютировала на международных соревнованиях в нынешнем сезоне, приняв участие в турнире серии "Челленджер" в Будапеште. Выступление получилось не слишком удачным. Накануне старта фигуристка повредила мышцы шеи, и на тренировке ей пришлось выходить на лёд со специальным пластырем. В итоге она выиграла короткую программу, но в произвольной упала с четверного флипа и заняла в сумме второе место, уступив 15-летней ученице Тутберидзе Майе Хромых.

Таким образом, Щербакова проиграла первый турнир с января 2020 года, когда на чемпионате Европы в австрийском Граце завоевала серебро, уступив своей соотечественнице Алёне Косторной. Кроме того, получив в сумме от судей 222,73 балла, Анна показала худший результат с сентября 2019 года. Тогда — более двух лет назад — она с результатом 218,20 выиграла турнир Lombardia Trophy в итальянском Бергамо, впервые выступая во взрослых соревнованиях.

"Всё нормально": Медведева рассказала о хороших отношениях с Тутберидзе

"Всё нормально": Медведева рассказала о хороших отношениях с Тутберидзе

И ещё раз стоит повторить — уже почти год Щербакова не может чисто исполнить на официальных турнирах четвертой прыжок. По мнению заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, этот фактор может стать ключевым.

Побеждать будут как раз те, кто прыгает четверные без падения. Поймите, всё решают четверные прыжки. Хотя у мальчиков мы этого не видим, зато у девочек — заметно невооружённым глазом. Наша ведущая спортсменка и чемпионка мира Анна Щербакова упала. Сделала одну ошибку на четверном флипе... Прыгнула и упала, — говорит Тарасова.

По своему обыкновению, выступление Щербаковой раскритиковали американские журналисты. Обозреватель телекомпании NBC Филипп Хёрш назвал произвольную программу россиянки "бессмысленной мешаниной" с точки зрения музыки. Отметим, что кроме саундтрека Игоря Корнелюка к сериалу "Мастер и Маргарита" фигуристка каталась под "Лакримозу" из "Реквиема" Вольфганга Амадея Моцарта и композицию Ruska финской группы Apocalyptica.

В произвольной программе Щербаковой музыка превратилась в бессмысленную мешанину. Зачем в конце ко всему этому прикрепили "Лакримозу" Моцарта? Вообще непонятно,написал Хёрш в "Твиттере".

Впрочем, с Хёрша и взятки гладки. Он на каждом турнире не забывает покритиковать представителей России. На прошлой неделе ему показались чрезмерно завышенными выставленные Камиле Валиевой на турнире в Финляндии баллы. А в ноябре прошлого года он возмущался, что на Гран-при России в Москве в нарушение рекомендаций Международного союза конькобежцев (ISU) спортсменам и тренерам разрешают обниматься без масок.

Другой американский журналист — Дэвид Лисс — пошёл ещё дальше. Он на полном серьёзе предположил, что Щербаковой раньше помогало добиваться успеха некое нюхательное средство.

Знаю, что у Щербаковой возникли проблемы с шеей, но тут дело совсем не в травме. Просто ей не хватает мощи, чтобы исполнять четверные. На чемпионате России ей давали какое-то нюхательное средство, а сейчас она выглядит заметно слабее, — сказал Лисс.

Американскую фигуристку оправдали после положительной допинг-пробы

Американскую фигуристку оправдали после положительной допинг-пробы

Семь претенденток на три путёвки

Понятно, что реагировать на нелепые выпады американских СМИ — себя не уважать. Но Щербаковой действительно есть о чём задуматься. На три олимпийские путёвки от России претендует как минимум семь фигуристок. Шесть из них представляют группу Тутберидзе — сама Щербакова, Майя Хромых, Камила Валиева, Александра Трусова, Дарья Усачёва и Алёна Косторная. Также до последнего будет цепляться за свои шансы чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, тренирующаяся в Санкт-Петербурге у Алексея Мишина.

15-летняя Валиева на прошлой неделе победила в турнире в Финляндии, побив мировые рекорды в произвольной программе (174,31 балла) и в сумме (249,24). Её место в сборной России, похоже, уже не обсуждается. Неплохо выглядели на соревнованиях Finlandia Trophy и Туктамышева с Косторной, которые также попали в число призёрок.

Трусова на контрольных прокатах вскружила голову всем без исключения поклонникам фигурного катания, чисто исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе. Если Александра прибавит в стабильности, она, безусловно, будет одной из главных претенденток на олимпийское золото. Не стоит сбрасывать со счетов и 15-летних Хромых с Усачёвой. Майя уже обыгрывала Щербакову, а Дарья всегда получает высокие баллы за компоненты и вполне может стать тёмной лошадкой.

В любом случае действующей чемпионке мира, чтобы вскочить на уходящий в Пекин поезд, нужно заметно прибавить и вернуть себе, наконец, четверные прыжки. В пользу Щербаковой может сыграть её знаменитый характер и умение выпутываться из самых сложных ситуаций. Обладатели путёвок на Олимпиаду определятся по итогам декабрьского чемпионата России в Санкт-Петербурге и январского первенства Европы в Таллине. Ждать осталось совсем недолго.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1