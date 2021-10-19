Чемпионка мира теряет позиции: Почему Анне Щербаковой будет тяжело попасть на Олимпиаду В женском одиночном катании перед Олимпиадой в Пекине складывается невероятная ситуация. Из-за высочайшей конкуренции в сборной России Игры может пропустить сильнейшая фигуристка прошлого сезона. 18 октября, 21:40 Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Мы уже успели привыкнуть, что фигуристки каждый год сменяют друг друга на вершине Олимпа. Программы становятся всё сложнее, и сохранить лидерство более чем на один сезон представляется практически невозможным. Это ещё хорошо, что все перестановки происходят исключительно с участием наших спортсменок, иначе было бы совсем грустно.

Казалось бы, только недавно Евгению Медведеву на вершине сменила Алина Загитова, затем пришло время Алёны Косторной, а в прошлом сезоне не было равных Анне Щербаковой. Как будет развиваться ситуация с приближением Олимпиады в Пекине, пока сказать сложно, но уже сейчас можно констатировать, что борьба за три путёвки на Игры от России достигла космического уровня. Не исключено, что Щербакова — действующая чемпионка мира — на соревнования в Китай отобраться не сможет.

Досадная травма после триумфального сезона

В прошлом сезоне Анна в великолепном стиле выиграла чемпионат России в Челябинске, а затем завоевала золотую медаль и на ЧМ в Стокгольме. При этом на национальном первенстве Щербакова и вовсе совершила настоящий подвиг. Из-за высокой температуры все вокруг советовали ей сняться и не мучить себя, но фигуристка собралась и выдала в произвольной программе прокат всей жизни — без единой помарки, с чисто исполненными четверными лутцем и флипом.

Летом с 17-летней россиянкой произошла крайне неприятная история. Она сломала палец на ноге и вынуждена была пропустить значительную часть предсезонной подготовки. Свою травму Щербакова называет глупым стечением обстоятельств. Она не уточняет, как именно получила повреждение, но говорит, что дело было не на тренировке.

— Аня просто отстала ото всех на два месяца в подготовке, она не каталась. Месяц отдыха, неделя тренировок — и полтора месяца отдыха. Понятное дело, было очень сложно набирать форму. Было не так много времени, — рассказывал хореограф и тренер фигуристки Даниил Глейхенгауз.

Повелительница бури и роковая красавица

Кроме всего прочего, Щербакова и её наставники во главе с Этери Тутберидзе решились перед олимпийским сезоном на очень смелый эксперимент. Ранее Анна выступала на соревнованиях с невероятно нежными и трогательными программами. Именно своей лиричностью она покорила не только болельщиков, но и судей. Идти на коренные изменения перед главным стартом четырёхлетия было невероятно рискованно, но юная спортсменка решила принять вызов.

В новых программах на смену лиричности пришли задор и дерзость. В коротком прокате Щербакова под произведение молодого российского композитора Кирилла Рихтера The Songs of Distant Earth воплощает образ повелительницы бури, пытаясь передать магию Востока. В произвольной программе фигуристка примеряет на себя доселе непривычный ей образ роковой красавицы, выступая под саундтрек Игоря Корнелюка из сериала "Мастер и Маргарита".

— В этой программе вижу большой потенциал, мне очень нравится то, как получается, и то, что должно быть. Это история Мастера и Маргариты, мне очень нравится бал Сатаны, где нужно показать смену настроения, образа. Добро там побеждает, как говорит Даниил Маркович (Глейхенгауз. — Прим. Лайфа). Очень нравится задумка, хочется, чтобы она выглядела так, как я её чувствую, — отмечает спортсменка.

Волнение вызывал и тот факт, что с декабрьского чемпионата России Щербакова на соревнованиях не исполнила ни одного чистого четверного прыжка. Эти сложнейшие элементы у россиянки не получались ни на чемпионате мира в Стокгольме, ни на командном первенстве планеты в японской Осаке, ни на контрольных прокатах в Челябинске.

Венгерский провал

На прошлой неделе Щербакова дебютировала на международных соревнованиях в нынешнем сезоне, приняв участие в турнире серии "Челленджер" в Будапеште. Выступление получилось не слишком удачным. Накануне старта фигуристка повредила мышцы шеи, и на тренировке ей пришлось выходить на лёд со специальным пластырем. В итоге она выиграла короткую программу, но в произвольной упала с четверного флипа и заняла в сумме второе место, уступив 15-летней ученице Тутберидзе Майе Хромых.

Таким образом, Щербакова проиграла первый турнир с января 2020 года, когда на чемпионате Европы в австрийском Граце завоевала серебро, уступив своей соотечественнице Алёне Косторной. Кроме того, получив в сумме от судей 222,73 балла, Анна показала худший результат с сентября 2019 года. Тогда — более двух лет назад — она с результатом 218,20 выиграла турнир Lombardia Trophy в итальянском Бергамо, впервые выступая во взрослых соревнованиях.

И ещё раз стоит повторить — уже почти год Щербакова не может чисто исполнить на официальных турнирах четвертой прыжок. По мнению заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, этот фактор может стать ключевым.

— Побеждать будут как раз те, кто прыгает четверные без падения. Поймите, всё решают четверные прыжки. Хотя у мальчиков мы этого не видим, зато у девочек — заметно невооружённым глазом. Наша ведущая спортсменка и чемпионка мира Анна Щербакова упала. Сделала одну ошибку на четверном флипе... Прыгнула и упала, — говорит Тарасова.

По своему обыкновению, выступление Щербаковой раскритиковали американские журналисты. Обозреватель телекомпании NBC Филипп Хёрш назвал произвольную программу россиянки "бессмысленной мешаниной" с точки зрения музыки. Отметим, что кроме саундтрека Игоря Корнелюка к сериалу "Мастер и Маргарита" фигуристка каталась под "Лакримозу" из "Реквиема" Вольфганга Амадея Моцарта и композицию Ruska финской группы Apocalyptica.

— В произвольной программе Щербаковой музыка превратилась в бессмысленную мешанину. Зачем в конце ко всему этому прикрепили "Лакримозу" Моцарта? Вообще непонятно, — написал Хёрш в "Твиттере".

Впрочем, с Хёрша и взятки гладки. Он на каждом турнире не забывает покритиковать представителей России. На прошлой неделе ему показались чрезмерно завышенными выставленные Камиле Валиевой на турнире в Финляндии баллы. А в ноябре прошлого года он возмущался, что на Гран-при России в Москве в нарушение рекомендаций Международного союза конькобежцев (ISU) спортсменам и тренерам разрешают обниматься без масок.

Другой американский журналист — Дэвид Лисс — пошёл ещё дальше. Он на полном серьёзе предположил, что Щербаковой раньше помогало добиваться успеха некое нюхательное средство.

— Знаю, что у Щербаковой возникли проблемы с шеей, но тут дело совсем не в травме. Просто ей не хватает мощи, чтобы исполнять четверные. На чемпионате России ей давали какое-то нюхательное средство, а сейчас она выглядит заметно слабее, — сказал Лисс.

Семь претенденток на три путёвки

Понятно, что реагировать на нелепые выпады американских СМИ — себя не уважать. Но Щербаковой действительно есть о чём задуматься. На три олимпийские путёвки от России претендует как минимум семь фигуристок. Шесть из них представляют группу Тутберидзе — сама Щербакова, Майя Хромых, Камила Валиева, Александра Трусова, Дарья Усачёва и Алёна Косторная. Также до последнего будет цепляться за свои шансы чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, тренирующаяся в Санкт-Петербурге у Алексея Мишина.

15-летняя Валиева на прошлой неделе победила в турнире в Финляндии, побив мировые рекорды в произвольной программе (174,31 балла) и в сумме (249,24). Её место в сборной России, похоже, уже не обсуждается. Неплохо выглядели на соревнованиях Finlandia Trophy и Туктамышева с Косторной, которые также попали в число призёрок.

Трусова на контрольных прокатах вскружила голову всем без исключения поклонникам фигурного катания, чисто исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе. Если Александра прибавит в стабильности, она, безусловно, будет одной из главных претенденток на олимпийское золото. Не стоит сбрасывать со счетов и 15-летних Хромых с Усачёвой. Майя уже обыгрывала Щербакову, а Дарья всегда получает высокие баллы за компоненты и вполне может стать тёмной лошадкой.

В любом случае действующей чемпионке мира, чтобы вскочить на уходящий в Пекин поезд, нужно заметно прибавить и вернуть себе, наконец, четверные прыжки. В пользу Щербаковой может сыграть её знаменитый характер и умение выпутываться из самых сложных ситуаций. Обладатели путёвок на Олимпиаду определятся по итогам декабрьского чемпионата России в Санкт-Петербурге и январского первенства Европы в Таллине. Ждать осталось совсем недолго.

Авторы Роман Фейгин