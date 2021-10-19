В нескольких районах Забайкалья объявлен режим ЧС из-за снегопада

В пяти районах Забайкальского края вели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели урожая. Сельскохозяйственные культуры не выдержали выпавшего снега, сообщают в пресс-службе правительства региона. Обильные осадки привели к значительному ущербу в 72 хозяйствах. Сейчас его оценивают муниципальные комиссии.

"В региональном Минсельхозе создан оперативный штаб, специалисты работают в пострадавших районах. На сегодня известно, что режим чрезвычайной ситуации ввели Приаргунский, Калганский, Александрово-Заводский, Краснокаменский, Шилкинский районы", — приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства региона Дениса Бочкарёва.

Он отмечает, что аграрии в этом году "имели хорошие виды на урожай", но долго не могли выйти в поля из-за переувлажнения почвы. Затем это повлекло образование льда на полях, и что стало дополнительной помехой. В сообщении уточняется, что ещё несколько районов региона намерены ввести режим чрезвычайной ситуации.

"Ледяная корка и раннее установление снежного покрова сейчас вновь мешают сельхозтехнике вести уборочные работы. Тем не менее в большинстве хозяйств намерены после таяния снега продолжить сбор урожая. Выводы делать пока рано, о стопроцентной гибели говорить не приходится. Будем надеяться, что погода позволит убрать часть попавших под осадки посевов", — добавил Бочкарёв