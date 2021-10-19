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Поджигателями памятника героям ВОВ в Амурской области оказались подростки

Теперь административное наказание грозит не только их родителям, но и продавцу магазина, где они купили петарды.

19 октября, 01:51
<p>Фото © <a href="https://2x2.su/news/accident/podzhigatelyami-pamyatnika-v-erofee-pavlovichi-okazalis-11-letnie-deti.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2x2.su</a></p>

Фото © 2x2.su

В посёлке Ерофей Павлович Сковородинского района Амурской области памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, подожгли несовершеннолетние. Как выяснилось, подростки запускали на мемориале петарды.

"Сотрудники полиции установили, что к данному происшествию, возможно, причастны двое несовершеннолетних 2010 года рождения. Дети пояснили, что в парке зажигали пиротехнические петарды и бросали их около памятника, в связи с чем произошло возгорание", сообщает УМВД по Амурской области.

Как рассказывает местный портал 2x2.su, администрация даже объявила денежное вознаграждение за информацию о поджигателях. Но нарушители нашлись быстро. Ими оказались 11-летние подростки, которые развлекались запуском петард в парке Победы. В отношении их законных представителей составлены протоколы об административных правонарушениях. К ответственности также привлечена и продавец магазина, которая продала несовершеннолетнему петарды.

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Ранее Лайф сообщал, что поджог мог стать причиной и возгорания торфяников в Екатеринбурге. Результаты пожарно-технической экспертизы передадут для дальнейшего разбирательства в следственные органы.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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