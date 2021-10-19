КНДР испугала Японию пуском двух неопознанных снарядов в её направлении

Береговая охрана островного государства распространила предупреждение для судов, находящихся в регионе.

КДНР совершила запуск двух неопознанных реактивных снарядов в направлении Японского моря. Об этом сообщает сеульское агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

В то же время береговая охрана Японии сообщила, что Северная Корея, предположительно, осуществила запуск баллистической ракеты. Снаряд был отправлен в сторону Японского моря. Служба предупредила находящиеся там суда о возможности падения на них обломков реактивного снаряда.