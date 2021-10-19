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КНДР испугала Японию пуском двух неопознанных снарядов в её направлении

Береговая охрана островного государства распространила предупреждение для судов, находящихся в регионе.

19 октября, 01:27
<p>Фото © AP / ТАСС</p>

Фото © AP / ТАСС

КДНР совершила запуск двух неопознанных реактивных снарядов в направлении Японского моря. Об этом сообщает сеульское агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

В то же время береговая охрана Японии сообщила, что Северная Корея, предположительно, осуществила запуск баллистической ракеты. Снаряд был отправлен в сторону Японского моря. Служба предупредила находящиеся там суда о возможности падения на них обломков реактивного снаряда.

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Ранее Лайф сообщал о том, что 29 сентября КНДР заявила об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Они состоялись на одном из полигонов на севере страны. А затем в стране провели испытания ещё и зенитной ракеты.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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