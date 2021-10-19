КНДР испугала Японию пуском двух неопознанных снарядов в её направлении
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Береговая охрана островного государства распространила предупреждение для судов, находящихся в регионе.
КДНР совершила запуск двух неопознанных реактивных снарядов в направлении Японского моря. Об этом сообщает сеульское агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.
В то же время береговая охрана Японии сообщила, что Северная Корея, предположительно, осуществила запуск баллистической ракеты. Снаряд был отправлен в сторону Японского моря. Служба предупредила находящиеся там суда о возможности падения на них обломков реактивного снаряда.
Ранее Лайф сообщал о том, что 29 сентября КНДР заявила об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Они состоялись на одном из полигонов на севере страны. А затем в стране провели испытания ещё и зенитной ракеты.