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Регион
Опубликовано 19 октября 2021, 01:27

КНДР испугала Японию пуском двух неопознанных снарядов в её направлении

Фото © AP / ТАСС

Фото © AP / ТАСС

Береговая охрана островного государства распространила предупреждение для судов, находящихся в регионе.

КДНР совершила запуск двух неопознанных реактивных снарядов в направлении Японского моря. Об этом сообщает сеульское агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

В то же время береговая охрана Японии сообщила, что Северная Корея, предположительно, осуществила запуск баллистической ракеты. Снаряд был отправлен в сторону Японского моря. Служба предупредила находящиеся там суда о возможности падения на них обломков реактивного снаряда.

WSJ: КНДР, возможно, возобновила работу реактора по производству плутония
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Ранее Лайф сообщал о том, что 29 сентября КНДР заявила об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Они состоялись на одном из полигонов на севере страны. А затем в стране провели испытания ещё и зенитной ракеты.

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Андрей Григорьев
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