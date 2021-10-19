Из-за снежного бурана на Чукотке отменили занятия в школах и закрыли аэропорт
В отдельных частях региона скорость ветра превышает 30 м/с, метель сильно ограничила видимость.
Фото © ТАСС / Павел Кошеленко
Аэропорт Анадырь приостановил работу из-за снежного бурана на Чукотке. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолёты. Скорость ветра в Анадыре превышает 30 метров в секунду, на побережье Чукотского моря — 18 метров в секунду.
Как сообщают РИА "Новости", также региональные власти приняли решение о введении корректировок в организацию учебного процесса в школах, временно отменив занятия.
А ранее Лайф рассказывал о том, что синоптики предупредили россиян об аномально снежной зиме. Непогода уже пришла в ряд регионов Дальнего Востока, Башкирию, Томск, Оренбургскую и Кемеровскую область.
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