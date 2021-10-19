Следователь из Ленобласти попал под проверку после жалобы от матери погибшего

На приём к главе СК РФ Мегрелов попал после поступившей на него от женщины жалобы. Она не согласилась с выводами следствия, по данным которого в октябре 2020 года мужчина в своём загородном доме в деревне Хязельки Всеволожского района включил газовый котёл для обогрева, позже потерял сознание и умер до приезда скорой помощи, а его 14-летний сын был доставлен в больницу с отравлением. Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что повторное изучение материалов приводит к выводам о стороннем источнике угарного газа, наличие которого привело к столь большой концентрации вещества в организме погибшего.