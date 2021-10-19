Следователь из Ленобласти попал под проверку после жалобы от матери погибшего
По версии женщины, сотрудник ведомства халатно отнёсся к службе, игнорировал выводы экспертизы.
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении следователя Всеволожского следственного отдела СКР Владислава Мегрелова. Тот расследовал гибель мужчины и, по версии матери погибшего, проигнорировал выводы экспертизы.
На приём к главе СК РФ Мегрелов попал после поступившей на него от женщины жалобы. Она не согласилась с выводами следствия, по данным которого в октябре 2020 года мужчина в своём загородном доме в деревне Хязельки Всеволожского района включил газовый котёл для обогрева, позже потерял сознание и умер до приезда скорой помощи, а его 14-летний сын был доставлен в больницу с отравлением. Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что повторное изучение материалов приводит к выводам о стороннем источнике угарного газа, наличие которого привело к столь большой концентрации вещества в организме погибшего.
"В этой ситуации следователь Всеволожского следственного отдела Владислав Мегрелов, в производстве которого находилось уголовное дело, долгое время продолжал расценивать произошедшее исключительно как несчастный случай, игнорируя выводы экспертизы и не давая им оценку", — говорится в сообщении СК РФ.
Ранее СМИ сообщали, что Бастрыкин очень жёстко раскритиковал работу Мегрелова. По этому уголовному делу назначена повторная комплексная экспертиза, которую проведёт судебно-экспертный центр СК России с привлечением опытных специалистов.
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