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Украину назвали "троянским конём" в сертификации "Северного потока - 2"

Экс-омбудсмен усомнилась, что попытка Киева сорвать тем самым процесс увенчается успехом: остальные участники осознают, что газопровод выгоден для жителей их стран.

19 октября, 02:11
<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/media-info/images/landfall-facilities-in-russia-in-september-2021-882/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nord-stream2</a></p>

Фото © nord-stream2

На Украине усомнились в способности "Нафтогаза" за счёт участия в сертификации "Северного потока — 2" помешать запуску газопровода. Такое мнение озвучила экс-омбудсмен Украины, бывший представитель Киева в гуманитарной подгруппе переговоров по Донбассу Валерия Лутковская.

"Речь идёт о том, что мы пошли в ту комиссию, которая будет заниматься сертификацией для того, чтобы, как "троянский конь", оттуда помешать этой сертификации. Идея понятна, но скажите мне, пожалуйста, как это повлияет на граждан Украины? Как мы будем жить?"задалась в эфире телеканала "Украина 24" вопросом Лутковская.

Она отметила, что, может, пора думать не о том, чтобы навредить кому-то, а о том, что будет с Украиной. Экс-омбудсмен напомнила, что в стране нехватка угля — на некоторых ТЭЦ его запасов хватит лишь на несколько недель. Она считает, что по одну сторону сертификации находится "Нафтогаз", а остальные участники процесса — по другую. И они осознают, что за их спинами находятся граждане их стран.

"Они понимают, что благодаря "Северному потоку — 2" будут получать газ дешевле. Соответственно, это развитие экономики, это отсутствие опасности, остановятся ли предприятия и тому подобное. Сможет их убедить "Нафтогаз"? Я сомневаюсь", — заключила Лутковская.

В желании Украины участвовать в сертификации оператора "Северного потока – 2" увидели диверсию

В желании Украины участвовать в сертификации оператора "Северного потока – 2" увидели диверсию

Лайф рассказывал, что Украина пока только подала заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока – 2". По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, это было сделано, так как компания возглавляет борьбу за энергетическую безопасность страны.

Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, газопровод будет готов для запуска в ближайшие дни, но сроки старта зависят от европейского регулятора.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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