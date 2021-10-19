Украину назвали "троянским конём" в сертификации "Северного потока - 2"

На Украине усомнились в способности "Нафтогаза" за счёт участия в сертификации "Северного потока — 2" помешать запуску газопровода. Такое мнение озвучила экс-омбудсмен Украины, бывший представитель Киева в гуманитарной подгруппе переговоров по Донбассу Валерия Лутковская.

"Речь идёт о том, что мы пошли в ту комиссию, которая будет заниматься сертификацией для того, чтобы, как "троянский конь", оттуда помешать этой сертификации. Идея понятна, но скажите мне, пожалуйста, как это повлияет на граждан Украины? Как мы будем жить?" — задалась в эфире телеканала "Украина 24" вопросом Лутковская.

Она отметила, что, может, пора думать не о том, чтобы навредить кому-то, а о том, что будет с Украиной. Экс-омбудсмен напомнила, что в стране нехватка угля — на некоторых ТЭЦ его запасов хватит лишь на несколько недель. Она считает, что по одну сторону сертификации находится "Нафтогаз", а остальные участники процесса — по другую. И они осознают, что за их спинами находятся граждане их стран.

"Они понимают, что благодаря "Северному потоку — 2" будут получать газ дешевле. Соответственно, это развитие экономики, это отсутствие опасности, остановятся ли предприятия и тому подобное. Сможет их убедить "Нафтогаз"? Я сомневаюсь", — заключила Лутковская.