"Я валюсь с ног!": Лобода показала видео шикарного празднования 39-летия в Дубае
Гостей певицы развлекали танцовщицы и акробаты, было фаер-шоу, барабаны и автомобильная прогулка по пустыне на рассвете.
Лобода показала видео шикарного празднования 39-летия в Дубае. Видео © lobodaofficial
Свой 39-й день рождения российская певица Светлана Лобода решила отметить в Дубае. Туда именинницу и её гостей доставил частный самолёт. Кадры с вечеринки опубликованы в её аккаунте в "Инстаграме".
Прошлогоднее торжество по сравнению с тем, которое Лобода организовала в этом году, может показаться скромным. На этот раз гостей на празднике развлекали акробаты и танцовщицы, было огненное шоу, а под утро автомобильная прогулка по пустыне.
"Я валюсь с ног", — призналась певица, снимая огромное количество цветов, которые она получила.
А ранее Лайф рассказывал о том, что Лобода опозорилась с новой песней, когда её уличили в плагиате одного из самых популярных хитов. Певица представила свой первый трек, в разработке которого не принимала участие продюсер Нателла Крапивина, и он уже вызвал проблемы.
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