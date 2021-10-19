Лобода показала видео шикарного празднования 39-летия в Дубае. Видео © lobodaofficial

Свой 39-й день рождения российская певица Светлана Лобода решила отметить в Дубае. Туда именинницу и её гостей доставил частный самолёт. Кадры с вечеринки опубликованы в её аккаунте в "Инстаграме".

Прошлогоднее торжество по сравнению с тем, которое Лобода организовала в этом году, может показаться скромным. На этот раз гостей на празднике развлекали акробаты и танцовщицы, было огненное шоу, а под утро автомобильная прогулка по пустыне.

"Я валюсь с ног", — призналась певица, снимая огромное количество цветов, которые она получила.