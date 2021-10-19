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"Я валюсь с ног!": Лобода показала видео шикарного празднования 39-летия в Дубае

Гостей певицы развлекали танцовщицы и акробаты, было фаер-шоу, барабаны и автомобильная прогулка по пустыне на рассвете.

19 октября, 02:57

Лобода показала видео шикарного празднования 39-летия в Дубае. Видео © lobodaofficial

Свой 39-й день рождения российская певица Светлана Лобода решила отметить в Дубае. Туда именинницу и её гостей доставил частный самолёт. Кадры с вечеринки опубликованы в её аккаунте в "Инстаграме".

Прошлогоднее торжество по сравнению с тем, которое Лобода организовала в этом году, может показаться скромным. На этот раз гостей на празднике развлекали акробаты и танцовщицы, было огненное шоу, а под утро автомобильная прогулка по пустыне.

"Я валюсь с ног", призналась певица, снимая огромное количество цветов, которые она получила.

Настоящим избранником Лободы оказался 50-летний "король" с миллиардным состоянием

Настоящим избранником Лободы оказался 50-летний "король" с миллиардным состоянием

А ранее Лайф рассказывал о том, что Лобода опозорилась с новой песней, когда её уличили в плагиате одного из самых популярных хитов. Певица представила свой первый трек, в разработке которого не принимала участие продюсер Нателла Крапивина, и он уже вызвал проблемы.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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