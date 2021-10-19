"Заслуживаю уважения": "Мисс Украина" резко ответила тем, кто недоволен её общением на русском
Девушку затравили на её же странице в соцсети. После победы на конкурсе Анна Неплях отметила, что таких обвинений в её адрес поступило "миллион".
Фото © Instagram / Анна Неплях
О своём праве самовыражаться на том языке, на каком ей это удобно, заявила победительница украинского конкурса "Мисс Украина Вселенная — 2021" Анна Неплях. Таким образом девушка резко ответила подписчикам, критикующим её за то, что в своём блоге в "Инстаграме" она говорит иногда на русском языке.
Девушка отметила, что за сутки после победы в конкурсе получила "миллион" обвинений в свой адрес. При этом она отметила, что 90% подписчиков её блога — русскоязычные. Не без юмора Анна Неплях уточнила, что украинский выучила буквально за сутки, поэтому так чисто и хорошо говорит на нём, в том числе записывая это видео.
"Также хочу подчеркнуть, что я как человек, который вырос в русскоязычной семье в городе, где 90% разговаривают на русском языке, заслуживаю уважения и того, чтобы самовыражаться на том языке, на котором мне удобно. Спасибо за понимание", — добавила Неплях.
Ранее Лайф рассказывал о том, что украинский футболист выложил фотографию с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, чем вызвал неоднозначную реакцию подписчиков. Его призвали "не зашквариваться" и "иметь уважение к гражданам своей страны". Хабиб же написал ему слова поддержки.
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