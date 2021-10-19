О своём праве самовыражаться на том языке, на каком ей это удобно, заявила победительница украинского конкурса "Мисс Украина Вселенная — 2021" Анна Неплях. Таким образом девушка резко ответила подписчикам, критикующим её за то, что в своём блоге в "Инстаграме" она говорит иногда на русском языке.

Девушка отметила, что за сутки после победы в конкурсе получила "миллион" обвинений в свой адрес. При этом она отметила, что 90% подписчиков её блога — русскоязычные. Не без юмора Анна Неплях уточнила, что украинский выучила буквально за сутки, поэтому так чисто и хорошо говорит на нём, в том числе записывая это видео.

"Также хочу подчеркнуть, что я как человек, который вырос в русскоязычной семье в городе, где 90% разговаривают на русском языке, заслуживаю уважения и того, чтобы самовыражаться на том языке, на котором мне удобно. Спасибо за понимание", — добавила Неплях.