Россиянам рассказали о трёх способах удаления своих фото из чужих соцсетей

Если ваше фото оказалось на чужой странице в социальных сетях без вашего согласия, есть по меньшей мере три способа добиться снятия его с публикации. О них рассказала младший аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Мария Волгина.

В беседе с агентством "Прайм" эксперт пояснила, что бывают случаи, когда публиковать ваше фото могут и без разрешения. Например, когда снимки используются в государственных, общественных или иных публичных интересах, съёмка проводилась, когда человек позировал за плату.

"Если фотография получена и используется в Интернете с нарушением указанных условий, человек, изображённый на ней, имеет полное право требовать её удаления и прекращения её дальнейшего распространения", — заявила Мария Волгина.

Чтобы этого добиться, эксперт назвала три способа: обратиться напрямую к тому, кто опубликовал фото, написать в техподдержку социальной сети, а если и это не помогло, то идти в суд.

"Перед обращением в суд рекомендуется проконсультироваться с юристом, который поможет правильно составить иск и подготовить все доказательства: сведения о нарушителе, выложившем фото, ссылку на фотографии, копии страниц соцсети на бумаге, описание предпринятых ранее действий", — посоветовала Мария Волгина.