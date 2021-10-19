Норвежец Терье Степашко из пригорода Осло пожаловался на сортировку людей в стране из-за фамилий. Он считает, что лично его общество немного дискриминирует из-за корней. Мужчина опасается, что тяжело придётся и его детям.

"Может статься, что моим детям придется сменить фамилию — чтобы избежать недопонимания и досадной дискриминации. Увы, они считают, что жить с нашей фамилией неудобно. Печально, но моего сына как-то вызывали в отдел кадров: захотели проверить, есть ли у него разрешение на работу", — рассказывает Степашко в своей статье для NRK.

Мужчина посетовал, что как-то рассылал резюме примерно в полсотни компаний, но работы не получил И только после того, как указал себя под норвежской фамилией матери, сразу поступили приглашения на собеседование. Также порой из-за фамилии ему звонят с опросом, насколько он интегрирован в сообщество. Автор статьи считает всё это несправедливым. Он призывает общество избавиться от предрассудков. Норвежцы, считает Степашко, почему-то возомнили, что выше людей из других уголков земного шара.