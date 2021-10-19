На российских дорогах начали тестировать новые "поточные" камеры наблюдения

На российских дорогах начали тестировать камеры наблюдения нового типа. Устройства вмонтированы в проблесковые маячки спецтранспорта, они способны фиксировать нарушения ПДД прямо в потоке.

Как пишет AutoNews, в мигалки вмонтированы две полусферы и в каждой из них по камере. Их количество на автомобиль можно увеличивать вплоть до четырёх. В центре же находится радар, который сканирует окружающую обстановку.

Система будет работать как в движении, так и стационарно, а фиксировать она сможет не только превышение скорости, но и нарушение правил парковки, заезда за стоп-линию и другие правонарушения.

Предполагается, что для ГИБДД автомобили с такими "умными мигалками" будут эффективны как при патрулировании улиц и магистралей, так и при дежурстве на стационарных постах. У камеры свой отдельный аккумулятор, который позволяет функционировать ей до шести часов. Есть также запасная батарея.

Отмечается, что такие камеры начали тестировать в Москве. Как уверены производители устройства, в дальнейшем они будут востребованы в ГИБДД, поскольку значительно расширяют возможности контроля за соблюдением ПДД благодаря своей многофункциональности.