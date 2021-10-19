НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На российских дорогах начали тестировать новые "поточные" камеры наблюдения

Эти устройства смогут фиксировать нарушения в движении, автоматически проверять автомобиль по базам данных.

19 октября, 04:09
<p>Фото © Компания "Технологии распознавания"</p>

Фото © Компания "Технологии распознавания"

На российских дорогах начали тестировать камеры наблюдения нового типа. Устройства вмонтированы в проблесковые маячки спецтранспорта, они способны фиксировать нарушения ПДД прямо в потоке.

Как пишет AutoNews, в мигалки вмонтированы две полусферы и в каждой из них по камере. Их количество на автомобиль можно увеличивать вплоть до четырёх. В центре же находится радар, который сканирует окружающую обстановку.

Система будет работать как в движении, так и стационарно, а фиксировать она сможет не только превышение скорости, но и нарушение правил парковки, заезда за стоп-линию и другие правонарушения.

Предполагается, что для ГИБДД автомобили с такими "умными мигалками" будут эффективны как при патрулировании улиц и магистралей, так и при дежурстве на стационарных постах. У камеры свой отдельный аккумулятор, который позволяет функционировать ей до шести часов. Есть также запасная батарея.

Отмечается, что такие камеры начали тестировать в Москве. Как уверены производители устройства, в дальнейшем они будут востребованы в ГИБДД, поскольку значительно расширяют возможности контроля за соблюдением ПДД благодаря своей многофункциональности.

В Москве скрытые патрули устроят охоту за нарушителями ПДД

В Москве скрытые патрули устроят охоту за нарушителями ПДД

А ранее Лайф рассказывал, что в Москве тестируют камеры с микрофонами для борьбы с "шумными" водителями. Они будут записывать звук, делать фото и видео. Приборы планируют установить в тех местах, где жители чаще всего жалуются на шум.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1