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Корабли России и Китая впервые вместе прошли в проливе между японскими островами

В Токио заявили, что внимательно за ними следили. Вторжения в территориальные воды не было.

19 октября, 04:02
<p>Фото © Минобороны РФ</p>

Фото © Минобороны РФ

Впервые совместный проход через Сангарский пролив (Цугару) совершили военные корабли России и Китая. Их путь пролегал между японскими островами Хонсю и Хоккайдо. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио заместитель генсека кабмина Ёсихико Исодзаки.

"18 октября мы зафиксировали, что пять российских и пять китайских военных кораблей одновременно прошли через пролив Цугару по направлению из Японского моря в Тихий океан. Такое происходит впервые. Мы внимательно следим за действиями российских и китайских кораблей в районе Японии", — цитирует сообщение Ёсихико Исодзаки yahoo.com.

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По данным Токио, российские и китайские корабли прошли между островами согласно международным правилам. Нарушения территориальных вод не было.

Ранее Лайф сообщал о том, что так напугавшие японцев российско-китайские морские учения завершены. В течение нескольких дней разные боевые упражнения совершали корабли, самолёты и вертолёты. До этого Япония сделала России представление из-за учений российского флота в Японском море.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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