Корабли России и Китая впервые вместе прошли в проливе между японскими островами

Впервые совместный проход через Сангарский пролив (Цугару) совершили военные корабли России и Китая. Их путь пролегал между японскими островами Хонсю и Хоккайдо. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио заместитель генсека кабмина Ёсихико Исодзаки.

"18 октября мы зафиксировали, что пять российских и пять китайских военных кораблей одновременно прошли через пролив Цугару по направлению из Японского моря в Тихий океан. Такое происходит впервые. Мы внимательно следим за действиями российских и китайских кораблей в районе Японии", — цитирует сообщение Ёсихико Исодзаки yahoo.com.

По данным Токио, российские и китайские корабли прошли между островами согласно международным правилам. Нарушения территориальных вод не было.