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Пенсионер застрелил супругу и её брата из-за раздела квартиры и попал в ДТП, пытаясь сбежать

Правоохранители нашли его в доме одной из бывших жён, где он скрывался после того, как улизнул из больницы. Подозреваемый уже во всём сознался.

23 октября, 11:14
<p>Фото © <a href="https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1622662/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Нижегородской области</a></p>

Фото © СУ СКР по Нижегородской области

Житель Нижнего Новгорода застрелил жену и её брата, после чего сбежал. Но спустя двое суток правоохранителям удалось его задержать, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, всё произошло 20 октября. В ходе семейной ссоры подозреваемый выстрелил из огнестрельного ружья в жену и её брата, а сам скрылся. Тела были обнаружены спустя двое суток, в тот же день удалось задержать и самого убийцу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". Мужчина уже сознался в содеянном, объяснив, что мотивом стала семейная ссора. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

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По данным телеграм-канала Ni Mash, задержан 64-летний пенсионер, расправу он учинил из-за раздела жилплощади. После преступления подозреваемый закрыл квартиру, сел в автомобиль и попытался скрыться, однако угодил в ДТП и был госпитализирован. Из больницы он сбежал, а правоохранителям удалось найти его в квартире у одной из бывших жён, ведь всего мужчина был женат четырежды.

Ранее Лайф рассказывал, что в Тобольске парень зарезал 18-летнюю возлюбленную, решившую уйти от него. Между молодыми людьми вспыхнула ссора: девушка начала собирать вещи, а молодой человек в порыве ярости ударил её ножом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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