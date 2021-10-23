Пенсионер застрелил супругу и её брата из-за раздела квартиры и попал в ДТП, пытаясь сбежать
Правоохранители нашли его в доме одной из бывших жён, где он скрывался после того, как улизнул из больницы. Подозреваемый уже во всём сознался.
Житель Нижнего Новгорода застрелил жену и её брата, после чего сбежал. Но спустя двое суток правоохранителям удалось его задержать, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
По версии следствия, всё произошло 20 октября. В ходе семейной ссоры подозреваемый выстрелил из огнестрельного ружья в жену и её брата, а сам скрылся. Тела были обнаружены спустя двое суток, в тот же день удалось задержать и самого убийцу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". Мужчина уже сознался в содеянном, объяснив, что мотивом стала семейная ссора. В ближайшее время ему предъявят обвинение.
По данным телеграм-канала Ni Mash, задержан 64-летний пенсионер, расправу он учинил из-за раздела жилплощади. После преступления подозреваемый закрыл квартиру, сел в автомобиль и попытался скрыться, однако угодил в ДТП и был госпитализирован. Из больницы он сбежал, а правоохранителям удалось найти его в квартире у одной из бывших жён, ведь всего мужчина был женат четырежды.
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