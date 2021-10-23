Бывший игрок сборной России Тарасов будет выступать за медийный футбольный клуб "На спорте"
С июля этого года он играл за московский клуб "Велес" в первенстве ФНЛ, но решил приостановить карьеру из-за рождения ребёнка.
Фото © Instagram / fcnasporte
Бывший игрок сборной России Дмитрий Тарасов будет выступать за медийный футбольный клуб "На спорте". Об этом сообщается в инстаграме команды.
"Это невероятное усиление, которое откроет для нас новые горизонты! Дима, мы очень рады тебе! Добро пожаловать в нашу футбольную семью", — говорится в сообщении пресс-службы.
За клуб "На Спорте" выступают популярные артисты, музыканты и блогеры. Среди них — Даня Милохин, Егор Шип, T-Killah, Саша Стоун и Володя XXL. Финансовые условия и сроки соглашения с Тарасовым не уточняются.
С июля этого года Тарасов выступал за московский клуб "Велес" в первенстве ФНЛ. На этой неделе он решил приостановить карьеру из-за рождения ребёнка.
За "Велес" полузащитник успел провести семь матчей и забить один гол. В составе сборной России Тарасов с 2013 по 2017 год сыграл восемь встреч, один раз поразив ворота соперников.
Комментариев: 0