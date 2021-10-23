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Бывший игрок сборной России Тарасов будет выступать за медийный футбольный клуб "На спорте"

С июля этого года он играл за московский клуб "Велес" в первенстве ФНЛ, но решил приостановить карьеру из-за рождения ребёнка.

23 октября, 10:59
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVXTRaNAp9t/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fcnasporte</a></p>

Фото © Instagram / fcnasporte

Бывший игрок сборной России Дмитрий Тарасов будет выступать за медийный футбольный клуб "На спорте". Об этом сообщается в инстаграме команды.

"Это невероятное усиление, которое откроет для нас новые горизонты! Дима, мы очень рады тебе! Добро пожаловать в нашу футбольную семью", говорится в сообщении пресс-службы.

За клуб "На Спорте" выступают популярные артисты, музыканты и блогеры. Среди них — Даня Милохин, Егор Шип, T-Killah, Саша Стоун и Володя XXL. Финансовые условия и сроки соглашения с Тарасовым не уточняются.

С июля этого года Тарасов выступал за московский клуб "Велес" в первенстве ФНЛ. На этой неделе он решил приостановить карьеру из-за рождения ребёнка.

"Надо подумать чуть-чуть": Футболист Тарасов решил приостановить карьеру из-за пополнения в семье

"Надо подумать чуть-чуть": Футболист Тарасов решил приостановить карьеру из-за пополнения в семье

За "Велес" полузащитник успел провести семь матчей и забить один гол. В составе сборной России Тарасов с 2013 по 2017 год сыграл восемь встреч, один раз поразив ворота соперников.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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