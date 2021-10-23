НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Шайба Гурьянова принесла "Далласу" победу над "Лос-Анджелесом" в НХЛ

В списке лучших игроков матча он занял второе место, уступив лишь голкиперу команды Брэйдену Холтби.

23 октября, 08:51
<p>Фото © ХК "Даллас Старз"</p>

Фото © ХК "Даллас Старз"

"Даллас Старз" на своей площадке победил "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Решающую шайбу за 45 секунд до завершения овертайма забросил российский нападающий "Далласа" Денис Гурьянов. Гол стал для него первым в сезоне.

Также в составе хозяев ворота соперников поразили Тайлер Сегин и Миро Хейсканен. У "Лос-Анджелеса" по шайбе забросили Анже Копитар и Габриэль Виларди.

Пять очков российских хоккеистов принесли "Вашингтону" победу над "Нью-Джерси" в НХЛ

Пять очков российских хоккеистов принесли "Вашингтону" победу над "Нью-Джерси" в НХЛ

Главной звездой матча был признан голкипер "Далласа" Брэйден Холтби, отразивший 43 броска соперников из 45. Вторым в списке лучших игроков матча стал Гурьянов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1