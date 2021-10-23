Шайба Гурьянова принесла "Далласу" победу над "Лос-Анджелесом" в НХЛ
В списке лучших игроков матча он занял второе место, уступив лишь голкиперу команды Брэйдену Холтби.
Фото © ХК "Даллас Старз"
"Даллас Старз" на своей площадке победил "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Решающую шайбу за 45 секунд до завершения овертайма забросил российский нападающий "Далласа" Денис Гурьянов. Гол стал для него первым в сезоне.
The Return of Denis Scorianov 💫— Dallas Stars (@DallasStars) October 23, 2021
What an end to our #TexasHockey Home Opener with tonight's @ATT Play of the Game! pic.twitter.com/F9MaRYAAIf
Также в составе хозяев ворота соперников поразили Тайлер Сегин и Миро Хейсканен. У "Лос-Анджелеса" по шайбе забросили Анже Копитар и Габриэль Виларди.
Главной звездой матча был признан голкипер "Далласа" Брэйден Холтби, отразивший 43 броска соперников из 45. Вторым в списке лучших игроков матча стал Гурьянов.
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