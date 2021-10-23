Шайба Гурьянова принесла "Далласу" победу над "Лос-Анджелесом" в НХЛ

"Даллас Старз" на своей площадке победил "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Решающую шайбу за 45 секунд до завершения овертайма забросил российский нападающий "Далласа" Денис Гурьянов. Гол стал для него первым в сезоне.

The Return of Denis Scorianov 💫



What an end to our #TexasHockey Home Opener with tonight's @ATT Play of the Game! pic.twitter.com/F9MaRYAAIf — Dallas Stars (@DallasStars) October 23, 2021

Также в составе хозяев ворота соперников поразили Тайлер Сегин и Миро Хейсканен. У "Лос-Анджелеса" по шайбе забросили Анже Копитар и Габриэль Виларди.