Пять очков российских хоккеистов принесли "Вашингтону" победу над "Нью-Джерси" в НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" на выезде победил "Нью-Джерси Дэвилз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Российские легионеры столичной команды набрали в сумме пять очков. Евгений Кузнецов забросил шайбу и сделал результативную передачу. Дмитрий Орлов стал автором одного из голов. Александр Овечкин дважды ассистировал партнёрам.

Главной звездой матча признали голландского нападающего "Вашингтона" Даниэля Спронга, на счету которого шайба и результативный пас. Орлов стал вторым в списке лучших игроков матча, Кузнецов — третьим.