Пять очков российских хоккеистов принесли "Вашингтону" победу над "Нью-Джерси" в НХЛ
Две результативные передачи позволили Александру Овечкину подняться на 32-е место по результативности в истории лиги.
Фото © ХК "Вашингтон Кэпиталз"
"Вашингтон Кэпиталз" на выезде победил "Нью-Джерси Дэвилз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Российские легионеры столичной команды набрали в сумме пять очков. Евгений Кузнецов забросил шайбу и сделал результативную передачу. Дмитрий Орлов стал автором одного из голов. Александр Овечкин дважды ассистировал партнёрам.
Главной звездой матча признали голландского нападающего "Вашингтона" Даниэля Спронга, на счету которого шайба и результативный пас. Орлов стал вторым в списке лучших игроков матча, Кузнецов — третьим.
Две передачи позволили Овечкину подняться на 32-е место по результативности в истории лиги. В его активе сейчас 1328 очков (734 шайбы и 594 паса) в 1201 матче в рамках регулярных чемпионатов.
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