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Пять очков российских хоккеистов принесли "Вашингтону" победу над "Нью-Джерси" в НХЛ

Две результативные передачи позволили Александру Овечкину подняться на 32-е место по результативности в истории лиги.

22 октября, 08:53
<p>Фото © ХК "Вашингтон Кэпиталз"</p>

Фото © ХК "Вашингтон Кэпиталз"

"Вашингтон Кэпиталз" на выезде победил "Нью-Джерси Дэвилз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Российские легионеры столичной команды набрали в сумме пять очков. Евгений Кузнецов забросил шайбу и сделал результативную передачу. Дмитрий Орлов стал автором одного из голов. Александр Овечкин дважды ассистировал партнёрам.

Главной звездой матча признали голландского нападающего "Вашингтона" Даниэля Спронга, на счету которого шайба и результативный пас. Орлов стал вторым в списке лучших игроков матча, Кузнецов — третьим.

Овечкин заявил, что завершит карьеру в московском "Динамо"

Овечкин заявил, что завершит карьеру в московском "Динамо"

Две передачи позволили Овечкину подняться на 32-е место по результативности в истории лиги. В его активе сейчас 1328 очков (734 шайбы и 594 паса) в 1201 матче в рамках регулярных чемпионатов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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