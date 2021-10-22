Серб Зоран Лукич назначен главным тренером сборной России по баскетболу
В начале сентября этот пост покинул Сергей Базаревич, не сумевший пробиться с командой на Олимпиаду в Токио.
Фото © РФБ
Новым главным тренером мужской сборной России назначен сербский специалист Зоран Лукич, работающий с "Нижним Новгородом". Об этом сообщается на сайте РФБ.
При этом Лукич продолжит работу с российским клубом. Во второй половине ноября 50-летний серб проведёт первый сбор национальной команды.
26 и 29 ноября сборной России предстоит провести отборочные матчи Кубка мира – 2023. В Санкт-Петербурге команда сыграет с Италией и Исландией.
"Нас прежде всего интересовал тренер, который много работал с молодыми игроками, начинающими проявлять себя в качестве звёзд взрослого баскетбола. Своей работой в "Нижнем Новгороде" на протяжении многих лет Лукич доказал способность создавать из российских баскетболистов настоящих лидеров", — заявил президент РФБ Андрей Кириленко.
С 2016 года сборную России возглавлял Сергей Базаревич, ушедший в отставку в начале сентября. При нём команда заняла четвёртое место на Евробаскете-2017, но не сумела отобраться на Олимпиаду в Токио.
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