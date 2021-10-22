НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Серб Зоран Лукич назначен главным тренером сборной России по баскетболу

В начале сентября этот пост покинул Сергей Базаревич, не сумевший пробиться с командой на Олимпиаду в Токио.

22 октября, 08:09
<p>Фото © РФБ</p>

Фото © РФБ

Новым главным тренером мужской сборной России назначен сербский специалист Зоран Лукич, работающий с "Нижним Новгородом". Об этом сообщается на сайте РФБ.

При этом Лукич продолжит работу с российским клубом. Во второй половине ноября 50-летний серб проведёт первый сбор национальной команды.

26 и 29 ноября сборной России предстоит провести отборочные матчи Кубка мира – 2023. В Санкт-Петербурге команда сыграет с Италией и Исландией.

"Нас прежде всего интересовал тренер, который много работал с молодыми игроками, начинающими проявлять себя в качестве звёзд взрослого баскетбола. Своей работой в "Нижнем Новгороде" на протяжении многих лет Лукич доказал способность создавать из российских баскетболистов настоящих лидеров", — заявил президент РФБ Андрей Кириленко.

Главный тренер сборной России по баскетболу Базаревич покинул свой пост

Главный тренер сборной России по баскетболу Базаревич покинул свой пост

С 2016 года сборную России возглавлял Сергей Базаревич, ушедший в отставку в начале сентября. При нём команда заняла четвёртое место на Евробаскете-2017, но не сумела отобраться на Олимпиаду в Токио.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1