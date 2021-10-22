Серб Зоран Лукич назначен главным тренером сборной России по баскетболу

Новым главным тренером мужской сборной России назначен сербский специалист Зоран Лукич, работающий с "Нижним Новгородом". Об этом сообщается на сайте РФБ.

При этом Лукич продолжит работу с российским клубом. Во второй половине ноября 50-летний серб проведёт первый сбор национальной команды.

26 и 29 ноября сборной России предстоит провести отборочные матчи Кубка мира – 2023. В Санкт-Петербурге команда сыграет с Италией и Исландией.

"Нас прежде всего интересовал тренер, который много работал с молодыми игроками, начинающими проявлять себя в качестве звёзд взрослого баскетбола. Своей работой в "Нижнем Новгороде" на протяжении многих лет Лукич доказал способность создавать из российских баскетболистов настоящих лидеров", — заявил президент РФБ Андрей Кириленко.