НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Госдуме назвали способ вернуть потерянную в "лихие 90-е" пенсию

Помогут в этом любые сохранившиеся документы или даже бывшие сослуживцы.

22 октября, 08:06
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Многие россияне получают урезанную пенсию в связи с тем, что в 1990-е годы многие предприниматели уничтожали документы и рабочий стаж граждан не был зафиксирован. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что такие граждане имеют возможность добиться увеличения выплат.

"Тем гражданам, которые потеряли документы о стаже, необходимо в судебном порядке доказать своё право на получение соответствующих стажевых лет и пенсионных коэффициентов. ПФР по решению органа правосудия рассчитает пенсию по средней заработной плате отрасли, начислит пенсионные баллы, стаж", — рассказала она в беседе с порталом Ura.ru.

С 1 ноября повысят пенсии: сколько составит размер прибавки и какие новшества ждут получателей

С 1 ноября повысят пенсии: сколько составит размер прибавки и какие новшества ждут получателей

В качестве доказательства подойдёт любой документ: почётные грамоты, карточки профсоюзного учёта, фотографии, комсомольский билет и даже бывшие сослуживцы, которых можно попросить выступить свидетелями.

Виртуальный стаж. Стоит ли переходить на электронные трудовые книжки

Виртуальный стаж. Стоит ли переходить на электронные трудовые книжки

Ранее банкир перечислил три главные ошибки россиян при создании накоплений. Для эффективного инвестирования Михаил Задорнов советует выработать привычку откладывать какую-то сумму с любого дохода.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1