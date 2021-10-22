В Госдуме назвали способ вернуть потерянную в "лихие 90-е" пенсию
Помогут в этом любые сохранившиеся документы или даже бывшие сослуживцы.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Многие россияне получают урезанную пенсию в связи с тем, что в 1990-е годы многие предприниматели уничтожали документы и рабочий стаж граждан не был зафиксирован. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что такие граждане имеют возможность добиться увеличения выплат.
"Тем гражданам, которые потеряли документы о стаже, необходимо в судебном порядке доказать своё право на получение соответствующих стажевых лет и пенсионных коэффициентов. ПФР по решению органа правосудия рассчитает пенсию по средней заработной плате отрасли, начислит пенсионные баллы, стаж", — рассказала она в беседе с порталом Ura.ru.
В качестве доказательства подойдёт любой документ: почётные грамоты, карточки профсоюзного учёта, фотографии, комсомольский билет и даже бывшие сослуживцы, которых можно попросить выступить свидетелями.
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