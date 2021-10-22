Взрыв под Рязанью произошёл, когда рабочие только включили оборудование

Взрыв на территории завода "Эластик" под Рязанью произошёл, когда рабочие только заступили на смену и включили оборудование, потом начался пожар. Об этом сообщает SHOT.

Предварительно, в результате ЧП погибла почти вся смена — 16 человек. Тела девяти рабочих обнаружены, семерых ещё ищут среди завалов, один человек в реанимации с ожогами 80% поверхности тела.