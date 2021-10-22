Взрыв под Рязанью произошёл, когда рабочие только включили оборудование
По предварительным данным, на заводе "Эластик" погибла почти вся смена — 16 человек.
Фото © LIFE
Взрыв на территории завода "Эластик" под Рязанью произошёл, когда рабочие только заступили на смену и включили оборудование, потом начался пожар. Об этом сообщает SHOT.
Предварительно, в результате ЧП погибла почти вся смена — 16 человек. Тела девяти рабочих обнаружены, семерых ещё ищут среди завалов, один человек в реанимации с ожогами 80% поверхности тела.
Напомним, сигнал о происшествии поступил в 8:22, а в 9:31 пожар был ликвидирован на площади 160 кв. метров. Всего в цехе в момент взрыва находилось 17 работников. Официально сообщается о гибели семи человек.
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