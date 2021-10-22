Белорусам разрешили не носить маски на фоне четвёртой волны коронавируса

В Белоруссии Министерство здравоохранения отменило требование об обязательном масочном режиме для граждан, который был введён менее двух недель назад, 9 октября.

"Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен", — уточняется в официальном телеграм-канале Минздрава республики.