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Белорусам разрешили не носить маски на фоне четвёртой волны коронавируса

Теперь гражданам можно находиться без средств защиты в воздушном, железнодорожном и на водном транспорте.

22 октября, 07:36
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Белоруссии Министерство здравоохранения отменило требование об обязательном масочном режиме для граждан, который был введён менее двух недель назад, 9 октября.

"Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен", уточняется в официальном телеграм-канале Минздрава республики.

Напомним, требования о ношении масок и соблюдении социальной дистанции были введены в стране в начале октября. 20 октября белорусский министр здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил о том, что в республике началась четвёртая волна коронавируса.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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