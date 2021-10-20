Лукашенко готов привиться от ковида "хоть в ногу", но при одном условии
Глава государства уже договорился об этом с министром здравоохранения республики.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности сделать прививку от коронавируса, но только при том условии, что вакцина будет белорусского производства. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин вакцинировался российским "Спутником V", а Джо Байден — американской вакциной Pfizer.
"А мне чем? Мы договорились с Дмитрием Леонидовичем Пиневичем: как только белорусская вакцина на столе, мы сразу с ним и влево, и вправо, и в ногу — куда угодно уколемся. Так что давайте вакцину — я готов, но нашу, свою белорусскую вакцину. Это искренне", — заявил Лукашенко во время конференции с работниками Минской областной клинической больницы.
Белорусский лидер также рассказал, что среди тяжёлых ковид-пациентов, лежащих в больницах, вакцинированных "всего доли процента", а привитые люди болеют меньше, что уже было доказано на практике.
Ранее власти Белоруссии ужесточили контроль над соблюдением антикоронавирусных мер, а замминистра здравоохранения также заявил о внесении дополнений в санитарные нормы и правила из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации.
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