Лукашенко готов привиться от ковида "хоть в ногу", но при одном условии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности сделать прививку от коронавируса, но только при том условии, что вакцина будет белорусского производства. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин вакцинировался российским "Спутником V", а Джо Байден — американской вакциной Pfizer.

"А мне чем? Мы договорились с Дмитрием Леонидовичем Пиневичем: как только белорусская вакцина на столе, мы сразу с ним и влево, и вправо, и в ногу — куда угодно уколемся. Так что давайте вакцину — я готов, но нашу, свою белорусскую вакцину. Это искренне", — заявил Лукашенко во время конференции с работниками Минской областной клинической больницы.

Белорусский лидер также рассказал, что среди тяжёлых ковид-пациентов, лежащих в больницах, вакцинированных "всего доли процента", а привитые люди болеют меньше, что уже было доказано на практике.