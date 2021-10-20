НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Кремле заявили, что Путин примет рамочные решения по режиму нерабочих дней

По словам Пескова, методологические инструкции даст оперативный штаб правительства и кабинет министров.

20 октября, 10:13
3503
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/65872/photos/65922" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин примет "рамочные, концептуальные решения" относительно предложения вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"От главы государства, скажем так, методологических инструкций ожидать не нужно, ибо методологические все инструкции и разъяснения должен, именно должен, давать [оперативный] штаб правительства, кабинет министров", — уточнил пресс-секретарь Кремля.

На домашний режим из-за ковида переведут 2,5 миллиона жителей Москвы

На домашний режим из-за ковида переведут 2,5 миллиона жителей Москвы

Напомним, из-за ухудшения ситуации с пандемией вице-премьер Татьяна Голикова выдвинула предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал его.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1