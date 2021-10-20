В Кремле заявили, что Путин примет рамочные решения по режиму нерабочих дней
По словам Пескова, методологические инструкции даст оперативный штаб правительства и кабинет министров.
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Президент России Владимир Путин примет "рамочные, концептуальные решения" относительно предложения вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"От главы государства, скажем так, методологических инструкций ожидать не нужно, ибо методологические все инструкции и разъяснения должен, именно должен, давать [оперативный] штаб правительства, кабинет министров", — уточнил пресс-секретарь Кремля.
Напомним, из-за ухудшения ситуации с пандемией вице-премьер Татьяна Голикова выдвинула предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал его.
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