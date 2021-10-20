В Кремле заявили, что Путин примет рамочные решения по режиму нерабочих дней

Президент России Владимир Путин примет "рамочные, концептуальные решения" относительно предложения вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"От главы государства, скажем так, методологических инструкций ожидать не нужно, ибо методологические все инструкции и разъяснения должен, именно должен, давать [оперативный] штаб правительства, кабинет министров", — уточнил пресс-секретарь Кремля.