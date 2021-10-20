Руководитель ковидного госпиталя назвал трёх главных "убийц" человека
По словам доктора медицинских наук, ни одно из этих состояний не лечится витаминами или БАДами, поэтому заниматься самолечением ни в коем случае нельзя.
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Высокий уровень холестерина в крови, онкология и повышенное артериальное давление являются тремя главными "убийцами" человека. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал доктор медицинских наук, руководитель временного "ковидного" госпиталя при клинической больнице "РЖД-медицина" имени Семашко Заур Шугушев.
Он добавил, что на сегодняшний день нет ни одного доказательства, что какой-либо витамин может снижать уровень холестерина в организме человека, поэтому заниматься самолечением, принимая БАДы, ни в коем случае нельзя.
"Артериальное давление и повышенный холестерин являются главными убийцами наравне с онкологией. Так что это очень серьёзная тема, о которой нельзя рассуждать в плане витаминотерапии. Это почти то же самое, что пить витамины, чтобы вылечить рак", — сказал врач.
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