Россиянам рассказали, о каких болезнях могут говорить холодные руки

Холодные руки могут сигнализировать о различных проблемах со здоровьем. Например, это могут быть заболевания щитовидной железы и другие гормональные нарушения, атеросклероз и даже сахарный диабет, говорит врач флеболог и сосудистый хирург Кярам Азатян.

"Причин может быть достаточно много, и, чтобы помочь человеку с такой проблемой, мы рекомендуем в первую очередь отказаться от вредных привычек, добавить в жизнь физическую активность и спорт, прислушиваться к рекомендациям врачей, регулярно контролировать уровень артериального давления и холестерина", — сказал он в беседе с Пятым каналом.

Стоит также задуматься о рационе. Правильное и сбалансированное питание способно поднять общее самочувствие и помочь организму противостоять различным болезням. Кроме того, Азатян порекомендовал регулярно делать визиты к врачу общей практики, что снизит риск появления запущенных состояний различных недугов.