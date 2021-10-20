Два российских Су-30 сопроводили четыре самолёта ВВС США над Чёрным морем. Фото © Telegram/zvezdanews

Два российских истребителя Су-30 19 октября сопроводили над Чёрным морем два американских бомбардировщика В-1В и два самолёта-заправщика KC-135. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели... В воздух были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота", — говорится в сообщении.

Экипажи российских истребителей сопроводили воздушные суда ВВС США над акваторией Чёрного моря.