Эксперт назвала причины усиления кадрового голода среди врачей
По мнению Ольги Лебедь, сложившуюся ситуацию трудно выдержать не только студентам медицинских вузов, но и опытным специалистам.
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В России в медицинской сфере из-за повышенных нагрузок, связанных с увеличением числа заболевших коронавирусом, началась текучка кадров. Об этом рассказала доцент Института социальных наук МГМУ имени Сеченова Ольга Лебедь.
По её мнению, врачи стали больше работать и, соответственно, уставать. К тому же они сами заболевают, уходят на карантин — всё это оказывает большую психологическую нагрузку. Это давление сложно выдержать не только студентам медицинских вузов, которые сейчас приходят работать в больницу на практику, но и опытным врачам.
"Этот голод связан с мерами предотвращения распространения (коронавируса) и с нагрузкой на врачей. Большая психологическая нагрузка: страх, неопределённость, новые меры ограничения", — пояснила Лебедь в беседе с радио "Комсомольская правда".
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко перечислил семь регионов с напряжённой ситуацией по ковиду. При этом в целом по стране рост заболеваемости инфекцией за последнюю наделю составил 12%, отметил он.
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