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Эксперт назвала причины усиления кадрового голода среди врачей

По мнению Ольги Лебедь, сложившуюся ситуацию трудно выдержать не только студентам медицинских вузов, но и опытным специалистам.

20 октября, 06:52

Фото © Pexels

В России в медицинской сфере из-за повышенных нагрузок, связанных с увеличением числа заболевших коронавирусом, началась текучка кадров. Об этом рассказала доцент Института социальных наук МГМУ имени Сеченова Ольга Лебедь.

По её мнению, врачи стали больше работать и, соответственно, уставать. К тому же они сами заболевают, уходят на карантин — всё это оказывает большую психологическую нагрузку. Это давление сложно выдержать не только студентам медицинских вузов, которые сейчас приходят работать в больницу на практику, но и опытным врачам.

"Этот голод связан с мерами предотвращения распространения (коронавируса) и с нагрузкой на врачей. Большая психологическая нагрузка: страх, неопределённость, новые меры ограничения", — пояснила Лебедь в беседе с радио "Комсомольская правда".

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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