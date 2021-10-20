Песков ответил на вопрос, планирует ли Путин спецобращение по коронавирусу
В правительстве ранее подняли вопрос о введении нерабочих дней в начале ноября, чтобы добиться снижения заболеваемости ковидом.
Дмитрий Песков. Фото © Пресс-служба Президента РФ
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует выступать со специальным обращением к гражданам в связи с рекордным распространением коронавируса в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет пока, как будет, мы сообщим", — приводит РИА "Новости" слова Пескова.
Напомним, что 19 октября в России зарегистрировали новый максимум смертей от ковида. За весь период эпидемии скончалось 225 325 пациентов, было выявлено 8 060 752 случая коронавируса.
Из-за ухудшения ситуации с пандемией вице-премьер Татьяна Голикова выдвинула предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал его. В Кремле отметили, что президент Владимир Путин выслушивает доклады оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в том числе оценит предложение о введении нерабочих дней. В прошлом году глава государства несколько раз выступал с обращениями по поводу борьбы с ковидом.
Комментариев: 0