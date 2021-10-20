Песков ответил на вопрос, планирует ли Путин спецобращение по коронавирусу

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует выступать со специальным обращением к гражданам в связи с рекордным распространением коронавируса в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет пока, как будет, мы сообщим", — приводит РИА "Новости" слова Пескова.