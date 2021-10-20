Власти спрогнозировали, когда доходы россиян снова начнут расти

По итогам 2023 года уровень бедности в России достигнет исторического минимума — 10,1%. Об этом говорится в едином плане по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030-го.

Как пишут "Известия", Минэкономразвития прогнозирует восстановление допандемийных показателей реальных доходов населения уже к началу 2022 года. Уровень бедности опустится до 10,8% (ранее ожидалось 11,5%), в 2023-м — до 10,1% (ранее 10,9%), а в 2024-м — до 9,6% (ранее 10,4%). А вот целевой показатель на 2030 год остался на уровне 6,5%, что соответствует поставленной президентом задаче по снижению бедности в два раза.

Предполагается, что этого удастся достичь благодаря мерам поддержки малообеспеченных граждан, которые последовательно расширяются, при этом акцент делается на помощи семьям с детьми.